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03:32 (мск), источник: Вести Приморье

Более 11 тонн сушеных морепродуктов из Китая не пустили в Приморье

Крупную партию сушеных морепродуктов из Китая сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области не пустили в Приморье. Часть продукции пытались перевезти через границу без ветеринарных сопроводительных документов.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, на складе временного хранения (СВХ) в порту Восточный, в результате досмотра контейнера с подконтрольной продукцией общим весом партии более 11 тонн, сотрудниками управления была обнаружена продукция — «осьминог сушеный» (около 2 тонн), тогда как в ветеринарном сертификате страны — экспортера данный вид продукции отсутствовал.

Согласно ветеринарному документу, предоставленному поставщиком партии, в Приморье поступили только кальмар сушеный с разными вкусовыми добавками и рыбка Путассу сушеная.

Ввиду допущенных грубых нарушений норм и требований действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза в области ветеринарии, движение опасного товара приостановлено.

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