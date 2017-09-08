Более 11 тонн сушеных морепродуктов из Китая не пустили в Приморье

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, на складе временного хранения (СВХ) в порту Восточный, в результате досмотра контейнера с подконтрольной продукцией общим весом партии более 11 тонн, сотрудниками управления была обнаружена продукция — «осьминог сушеный» (около 2 тонн), тогда как в ветеринарном сертификате страны — экспортера данный вид продукции отсутствовал.
Согласно ветеринарному документу, предоставленному поставщиком партии, в Приморье поступили только кальмар сушеный с разными вкусовыми добавками и рыбка Путассу сушеная.
Ввиду допущенных грубых нарушений норм и требований действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза в области ветеринарии, движение опасного товара приостановлено.