Более 11 тонн сушеных морепродуктов из Китая не пустили в Приморье

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, на складе временного хранения (СВХ) в порту Восточный, в результате досмотра контейнера с подконтрольной продукцией общим весом партии более 11 тонн, сотрудниками управления была обнаружена продукция — «осьминог сушеный» (около 2 тонн), тогда как в ветеринарном сертификате страны — экспортера данный вид продукции отсутствовал.