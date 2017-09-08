В ТОСЭР «Комсомольск» появится завод по производству топливных гранул

На территории опережающего развития «Комсомольск» компания «РФП «Древесные гранулы» разместит производство топливных гранул — пеллет. Предприятие стало резидентом территории на третьем Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Благодаря заводу в регионе появится больше 50 новых рабочих мест.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, соглашение подписали президент холдинга RFP Константин Лашкевич и гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов. Объём частных капиталовложений в проект составит порядка 1,5 миллиарда рублей.

Пеллетный завод появится на территории бывшего завода ФГУП «ПО Амурмаш» в городе Амурске. Площадка обеспечена собственной инфраструктурой и удобной логистикой. Строительство планируется завершить до конца 2018 года, а запустить производство хотят в первом квартале 2019-го. Производственная мощность завода составит 90 тысяч тонн с возможностью быстрого наращивания мощности до 135 тысяч тонн в год.

«Для нас большая честь принимать на ВЭФ более пяти тысяч гостей из 61 страны мира. Мы собираемся на форуме для совместной работы, для того, чтобы на Дальнем Востоке возникали новые предприятия и лучше жили люди. Правительство Российской Федерации предпримет все усилия, чтобы каждый проект на Дальнем Востоке состоялся и был успешным», — отметил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев после церемонии подписания соглашения.