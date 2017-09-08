На сутки омские энергетики переходят на особый режим работы

В воскресенье, 10 сентября, в Омске пройдут выборы депутатов Омского городского совета. Также дополнительные выборы состоятся и в нескольких муниципальных районах. В течение дня в регионе будут функционировать 506 избирательных участков, из которых 471 участок расположен в городе и 35 в области.

Омские энергетики заранее начали готовиться к этому дню, чтобы голосование прошло без сбоев электроснабжения. Для этого в конце августа проверили работоспособность всех имеющихся на балансе резервных источников энергоснабжения (РИСЭ), как в городе, так и в области.

В воскресенье будут работать 39 мобильных бригад из 200 специалистов и 150 единиц техники, готовых оперативно устранять неполадки.

Как отметили энергетики, для проведения Единого Дня голосования без сбоев электроэнергии с полуночи 9 сентября до 08:00 часов 11 сентября в филиале будет введен запрет на производство плановых работ и переключений, а все аварийно-восстановительные работы будут вестись только по специальному разрешению.