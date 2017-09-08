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05:05 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Лесосибирске «Командор» оштрафовали за банки и обложки для тетрадей

Небезопасную продукцию изъяли из магазина.

В Лесосибирске универсам «Командор» оштрафовали за стеклянные банки и обложки для тетрадей без маркировки. Из супермаркета изъяли небезопасную продукцию в количестве 3115 штук. Сумма снятых с продажи товаров составила 44,5 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства выяснили, что в «Командоре» продавались банки и обложки для тетрадей без какой-либо информации об изготовителе. Это является грубым нарушением ст. 8 и 10 закона «О защите прав потребителя».

«В отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.8 КоАП РФ. Руководству магазина грозит штраф в размере 10 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Сотрудники Роспотребнадзора выдали дирекции «Командора» предписание об устранении нарушений.

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