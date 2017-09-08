Завод сухих строительных смесей перенесут в Башкирию
Раньше производство хотели построить в Челябинской области.
Раньше производство хотели построить в Челябинской области.
Накануне компания «Лассерсбергер» заявила о том, что строительство завода по производству сухих строительных смесей из Магнитогорска перенесут в Башкирию.
Завод стройматериалов будет располагаться около села Янгельское Абзелиловского района Башкирии.
Инвесторы обещали местным жителям, что производство будет максимально экологичным.
Против строительства предприятия в Магнитогорске выступили местные жители, которым не понравилось место расположения завода. Магнитогорцы собрали 42 тысячи подписей, под обращением президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить строительство завода сухих строительных смесей на западной границе города, — сообщает «Ъ-Южный Урал».
Общая стоимость проекта составляет около 200 млн евро.