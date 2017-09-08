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07:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Завод сухих строительных смесей перенесут в Башкирию

Раньше производство хотели построить в Челябинской области.

Накануне компания «Лассерсбергер» заявила о том, что строительство завода по производству сухих строительных смесей из Магнитогорска перенесут в Башкирию.

Завод стройматериалов будет располагаться около села Янгельское Абзелиловского района Башкирии.

Инвесторы обещали местным жителям, что производство будет максимально экологичным.

Против строительства предприятия в Магнитогорске выступили местные жители, которым не понравилось место расположения завода. Магнитогорцы собрали 42 тысячи подписей, под обращением президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить строительство завода сухих строительных смесей на западной границе города, — сообщает «Ъ-Южный Урал».

Общая стоимость проекта составляет около 200 млн евро.

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