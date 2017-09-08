На подготовку к зиме городов и районов края направили 500 млн рублей

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На ремонт и реконструкцию коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях Красноярского края направили 500 млн рублей. Об этом накануне на селекторном совещании губернатора по вопросу подготовки к отопительному сезону сообщил замминистра строительства ЖКХ региона Евгений Афанасьев.

По его словам, на сегодняшний день теплоснабжение подано в социальные объекты и жилые дома Норильска, ряда населённых пунктов Мотыгинского, Пировского, Туруханского районов, Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов. В северные территории завезено 48% необходимого объема угля и 71% горюче-смазочных материалов. Паспорта готовности к отопительному периоду получили 98% многоквартирных домов края.

В 2017 году на мероприятия по повышению надежности объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях края было предусмотрено 500 млн рублей из краевого бюджета. «В настоящее время мероприятия на объектах теплоэнергетики, обеспечивающих начало отопительного сезона, выполнены. Продолжается работа на остальных объектах, которая не влияет на начало отопительного периода», — подчеркнул Афанасьев.

К отопительному сезону также готов и Красноярск. По словам руководителя департамента горхозяйства Игоря Титенкова, на всех теплоисточниках города сформирован запас топлива в размере 477 тысяч тонн. «Это превышает нормативное значение на текущий период в полтора раза. Еженедельно проводятся оперативные штабы для контроля готовности всех служб к подаче тепла красноярцам и недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций», — отметил он.

О своей готовности к отопительному сезону рассказали по видеосвязи губернатору главы и представители муниципалитетов края. Виктор Толоконский поручил правительству края совместно с руководителями районов проработать существующие проблемные ситуации, которые требуют незамедлительного разрешения.

Также губернатор поручил главам муниципалитетов края довести до аварийно-диспетчерских служб необходимость максимально быстрой ликвидации внештатных ситуаций, которые могут возникнуть в осенне-зимний период.