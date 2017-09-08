Гупровский городок в Хабаровске достался ижевскому застройщику

Источник: Губерния онлайн

Сносить бараки Гупровского городка и строить на их месте новые объекты будет компания из столицы Удмуртии. Лот достался ей без конкурентной борьбы и по стартовой цене — 11 млн 700 тысяч рублей, сообщает портал «Губерния».

Как рассказали в пресс-службе мэрии, торги были запланированы на сегодняшнее утро, но из-за того, что заявку подал всего один застройщик, аукцион признали несостоявшимся. Теперь землю с ветхими домами отдадут единственному участнику торгов — ООО «ТАЛАН-РЕГИОН-2», застройщику из Ижевска, который только начинает работать на хабаровском рынке.

«Согласно законодательству, с этим единственным участником и будет заключен договор о развитии территории», — комментирует главный специалист отдела развития территорий и торгов департамента архитектуры Араксия Хансулян.

По словам специалиста департамента архитектуры, о планах ижевского застройщика пока известно мало.

«Новый хозяин земли после заключения договора может либо оформить ее в собственность, либо взять в аренду. То, и другое можно сделать без торгов. На месте снесенных бараков он имеет право построить многоэтажные жилые дома, социальные или коммерческие объекты — согласно регламенту. Детальные планы по развитию территории Гупровского городка пока держатся им в секрете. О них станет известно, когда будет готов проект. Срок по договору на развитие территории Гупровского городка — 12 лет. До 1 июля 2018 года застройщик должен подготовить проект планировки и межевания этой территории, а до 1 сентября 2026 года расселить всех жителей [подлежащих сносу] домов», — добавила Араксия Хансулян.