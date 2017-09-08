Гупровский городок в Хабаровске достался ижевскому застройщику
На землю с ветхими бараками претендовала всего одна компания.
На землю с ветхими бараками претендовала всего одна компания.
Сносить бараки Гупровского городка и строить на их месте новые объекты будет компания из столицы Удмуртии. Лот достался ей без конкурентной борьбы и по стартовой цене — 11 млн 700 тысяч рублей, сообщает портал «Губерния».
Как рассказали в
«Согласно законодательству, с этим единственным участником и будет заключен договор о развитии территории», — комментирует главный специалист отдела развития территорий и торгов департамента архитектуры Араксия Хансулян.
По словам специалиста департамента архитектуры, о планах ижевского застройщика пока известно мало.
«Новый хозяин земли после заключения договора может либо оформить ее в собственность, либо взять в аренду. То, и другое можно сделать без торгов. На месте снесенных бараков он имеет право построить многоэтажные жилые дома, социальные или коммерческие объекты — согласно регламенту. Детальные планы по развитию территории Гупровского городка пока держатся им в секрете. О них станет известно, когда будет готов проект. Срок по договору на развитие территории Гупровского городка — 12 лет. До 1 июля 2018 года застройщик должен подготовить проект планировки и межевания этой территории, а до 1 сентября 2026 года расселить всех жителей [подлежащих сносу] домов», — добавила Араксия Хансулян.
Напомним, заявки на участие в аукционе принимались с 4 августа по 6 сентября. Площадь Гупровского городка — 50 тысяч 800 квадратных метров, на этом участке стоят 29 бараков. Инвестор должен будет за свой счет переселить жильцов ветхого фонда, и только после этого он получит право строить на этом месте новые объекты.