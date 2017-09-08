Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: отец ивантеевского стрелка удивил реакцией на поступок сына
Почему натуральное — не значит полезное
Порошенко решил превратить Крым в «неподъемное бремя» для России
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
Лучше не смотреть: чем Крымский мост опять огорчил украинцев -СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Муж Глюкозы прокомментировал обнаженные снимки супруги – СМИ
Порошенко желает РФ невыносимо тяжелого «Крымнаша»
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
«Уже двое суток» — СМИ о конфликте морпехов с новой реформой ВСУ
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
Миллионы россиян получат доплату к пенсии
Песков ответил на условия Порошенко по миротворцам
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
10Акупунктура для собак и кошек
07:17 (мск), источник: Губерния онлайн

Гупровский городок в Хабаровске достался ижевскому застройщику

На землю с ветхими бараками претендовала всего одна компания.

Источник: Губерния онлайн

Сносить бараки Гупровского городка и строить на их месте новые объекты будет компания из столицы Удмуртии. Лот достался ей без конкурентной борьбы и по стартовой цене — 11 млн 700 тысяч рублей, сообщает портал «Губерния».

Как рассказали в пресс-службе мэрии, торги были запланированы на сегодняшнее утро, но из-за того, что заявку подал всего один застройщик, аукцион признали несостоявшимся. Теперь землю с ветхими домами отдадут единственному участнику торгов — ООО «ТАЛАН-РЕГИОН-2», застройщику из Ижевска, который только начинает работать на хабаровском рынке.

«Согласно законодательству, с этим единственным участником и будет заключен договор о развитии территории», — комментирует главный специалист отдела развития территорий и торгов департамента архитектуры Араксия Хансулян.

По словам специалиста департамента архитектуры, о планах ижевского застройщика пока известно мало.

«Новый хозяин земли после заключения договора может либо оформить ее в собственность, либо взять в аренду. То, и другое можно сделать без торгов. На месте снесенных бараков он имеет право построить многоэтажные жилые дома, социальные или коммерческие объекты — согласно регламенту. Детальные планы по развитию территории Гупровского городка пока держатся им в секрете. О них станет известно, когда будет готов проект. Срок по договору на развитие территории Гупровского городка — 12 лет. До 1 июля 2018 года застройщик должен подготовить проект планировки и межевания этой территории, а до 1 сентября 2026 года расселить всех жителей [подлежащих сносу] домов», — добавила Араксия Хансулян.

Напомним, заявки на участие в аукционе принимались с 4 августа по 6 сентября. Площадь Гупровского городка — 50 тысяч 800 квадратных метров, на этом участке стоят 29 бараков. Инвестор должен будет за свой счет переселить жильцов ветхого фонда, и только после этого он получит право строить на этом месте новые объекты.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Гупровский городок в Хабаровске достался ижевскому застройщику
Госдеп: США не желают вести с Россией политику «око за око»
Трамп-младший объяснил причины встречи с адвокатом из России
Туристам посоветовали отложить поездку в Доминикану из-за стихии
Транспортный налог на автомобили могут заменить экологическим
Сирия и Израиль заинтересовались покупкой БМПТ «Терминатор»
Мексика выслала посла Северной Кореи из страны
Посольство США в Москве возобновило выдачу виз
Спорт
Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных 9-й тур РФПЛ стартует в пятницу матчем между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
На реконструкцию «Зенит-арены» запросили 400 млн рублей
Тест: отличаете ли вы шалаш от вигвама?
Интерьер недели: парижская квартира в «сталинке»
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь