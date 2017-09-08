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07:07 (мск), источник: Tengrinews

В Казахстане зафиксирован самый быстрый рост цен на мясо в ЕАЭС — исследование

В Казахстане — самый быстрый рост цен на мясо в ЕАЭС. За полгода стоимость мяса в РК подорожала более чем на 6 процентов.

Источник: Tengrinews

Тенденция продолжается второй год подряд. Об этом говорится в аналитическом обзоре Ranking.kz.

Самый резкий рост цен на мясо среди стран-участниц ЕАЭС — в Казахстане. За полгода стоимость мяса для потребителей в Казахстане увеличилась сразу на 6,1 процента. Для сравнения — в Армении цены на мясо за январь-июнь выросли на 3,7 процента, в Кыргызстане на 3,2 процента, в России всего на 0,1 процента. А в Беларуси мясо в этом году подешевело на 2 процента.

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Казахстан является лидером данного антирейтинга уже второй год подряд. При этом темпы удорожания мяса в Казахстане нарастают — за январь-июнь прошлого года цены выросли на 1,8 процента, в 2015 году за 6 месяцев мясо подешевело на 1,3 процента. Цены на мясо в РК ускорили рост на фоне увеличения спроса и более низкого роста предложения со стороны местных производителей.

За первое полугодие текущего года казахстанские отраслевые предприятия произвели 450,3 тысячи тонн мяса, мяса птицы и пищевых субпродуктов, или на 22,1 тысячи тонн (5,2 процента) больше объемов за аналогичный период 2016 года. При этом реализация мяса на внутреннем рынке подскочила сразу на 32,7 тысячи тонн (+6,8 процента) и составила 510,5 тысячи тонн за 6 месяцев этого года. Для удовлетворения такого спроса импортерам пришлось увеличить ввоз мяса на 15,3 процента, до 63,9 тысячи тонн; а также сократить экспорт продукции в другие страны на 36,6 процента, до 3,6 тысячи тонн.

Самые высокие цены на мясо в Казахстане по итогам августа были зафиксированы в Астане. В столице килограмм говядины обходится в 1 641 тенге, что на 17,2 процента выше, чем в среднем по республике. Также в Астане самые дорогие баранина (1 750 тенге за килограмм, выше на 26,3 процента среднереспубликанского уровня) и конина (1 785 тенге за килограмм, +14,9 процента от уровня по РК). Наиболее высокие цены на кур в Атырау — 858 тенге за килограмм, или на 14 процентов выше среднереспубликанского уровня; на свинину — в Жезказгане (1 368 тенге, +14,9 процента).

Самые низкие цены на говядину — в Павлодаре и Петропавловске (1 249 тенге за килограмм, ниже на 10,2 процента среднего уровня по РК). Самая дешевая баранина в августе продавалась в Уральске, по 1 100 тенге, или на 18,5процента ниже среднереспубликанской цены. Дешевле всего конина стоит в Атырау — 1 330 тенге за килограмм, или на 14,2 процента ниже, чем в среднем по РК. Наименьшие цены на кур в Павлодаре — 632 тенге (-16 процента от уровня по РК), на свинину — в Кокшетау (920 тенге, -22,7 процента). В Алматы цены на мясо — одни из самых высоких в РК, превышение стоимости килограмма над среднереспубликанским уровнем составляет от 8,3 процента (по говядине) до 22,6 процента (по баранине).

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