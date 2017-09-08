Торгово-развлекательный центр с гостиницей построят во Владивостоке

Источник: Reuters

Соглашение о строительстве во Владивостоке торгово-развлекательного центра с гостиницей подписано на площадке третьего Восточного экономического форума между Корпорацией развития Дальнего Востока и компанией «ВЛ Инвест», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Резидент свободного порта Владивосток намерен построить в центре Владивостока 20-этажное здание с видом на Амурский залив, в котором будут находиться офисные помещения, торговые павильоны, гостиница, SPA-центр, трёхуровневая подземная парковка, развлекательный центр и панорамный ресторан под крышей.

К строительным работам компания приступит не раньше 2020 года, ввести многофункциональный центр в эксплуатацию планируется к 2023 году. Объём инвестиций превысит 2,1 млрд рублей.