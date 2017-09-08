Торгово-развлекательный центр с гостиницей построят во Владивостоке
Резидент СПВ инвестирует в проект свыше 2 млрд рублей.
Резидент СПВ инвестирует в проект свыше 2 млрд рублей.
Соглашение о строительстве во Владивостоке
Резидент свободного порта Владивосток намерен построить в центре Владивостока 20-этажное здание с видом на Амурский залив, в котором будут находиться офисные помещения, торговые павильоны, гостиница,
К строительным работам компания приступит не раньше 2020 года, ввести многофункциональный центр в эксплуатацию планируется к 2023 году. Объём инвестиций превысит 2,1 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, только по предварительным данным, на полях ВЭФ-2017 года было подписано 217 соглашений на сумму в 2,5 трлн рублей. По словам полпреда президента РФ на Дальнем Востоке, многие соглашения заключались в закрытом формате, но сумма инвестиций по ним будет обнародована.