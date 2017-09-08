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07:31 (мск), источник: ИА REGNUM

Торгово-развлекательный центр с гостиницей построят во Владивостоке

Резидент СПВ инвестирует в проект свыше 2 млрд рублей.

Источник: Reuters

Соглашение о строительстве во Владивостоке торгово-развлекательного центра с гостиницей подписано на площадке третьего Восточного экономического форума между Корпорацией развития Дальнего Востока и компанией «ВЛ Инвест», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Резидент свободного порта Владивосток намерен построить в центре Владивостока 20-этажное здание с видом на Амурский залив, в котором будут находиться офисные помещения, торговые павильоны, гостиница, SPA-центр, трёхуровневая подземная парковка, развлекательный центр и панорамный ресторан под крышей.

К строительным работам компания приступит не раньше 2020 года, ввести многофункциональный центр в эксплуатацию планируется к 2023 году. Объём инвестиций превысит 2,1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, только по предварительным данным, на полях ВЭФ-2017 года было подписано 217 соглашений на сумму в 2,5 трлн рублей. По словам полпреда президента РФ на Дальнем Востоке, многие соглашения заключались в закрытом формате, но сумма инвестиций по ним будет обнародована.

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