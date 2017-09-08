«БазЭл» предложил создать ОЭЗ в аэропорту Красноярска

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Холдинг «БазЭл» предложил властям Красноярского края сформировать особую экономическую зону на базе аэропорта Емельяново. Также компания обратилась к Минтрансу РФ с предложением ввести режим открытого неба (снятие квот на выполнение рейсов для иностранных компаний) для перевозки грузов в этом аэропорту. Об этом сообщает передает ТАСС со ссылкой на управляющего директора авиационной дирекции «Базового элемента» Алексея Васильченко.

«Мы готовимся участвовать в этих переговорах [по введению режима открытого неба] в отношении аэропорта Красноярск. Мы хотели предложить Министерству транспорта поддержать наше предложение по открытому небу для грузовых перевозок, — сообщил Васильченко в интервью агентству. — Если в целом говорить про этот проект, то мы для себя видим развитие Красноярска как грузопассажирского аэропорта, грузопассажирского узла. В рамках этой программы мы бы хотели предложить сформировать особую экономическую зону».

Отметим, сейчас в России режим открытого неба для грузо- и пассажироперевозок действует только в аэропортах Калининграда и Сочи, также частично — в аэропорту Владивостока.