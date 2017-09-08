В Уфе в парке имени Якутова пройдет медовая ярмарка
УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе в субботу, 9 сентября, в парке Якутова пройдет медовая ярмарка.
УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе в субботу, 9 сентября, в парке Якутова пройдет медовая ярмарка.
Как сообщили в мэрии, в ней участвуют пчеловоды из Мелеузовского, Давлекановского, Караидельского, Кугарчинского, Кушнаренковского, других районов республики. Будут представлены различные сорта меда и продукты пчеловодства.
Старейший участник ярмарки — пчеловод Сергей Тихонов, его пасека находится в заповедных местах Белорецкого района. На ярмарке можно будет проверить качество мёда и его сорт в передвижной лаборатории