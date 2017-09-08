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08:54 (мск), источник: Informburo.kz

Риелторы прогнозируют дальнейшее падение цен на вторичное жильё в РК

Удешевление вторичного жилья объясняется запуском программы «Нұрлы жер» и обветшанием старого жилого фонда.

Цены на жильё в сравнении с прошлогодними снизились практически по всем сегментам рынка. Больше всего — на вторичное жильё, сразу минус 1,7% за год, передаёт Energyprom.

В июле текущего года было заключено 19 500 сделок купли-продажи жилья, что на 26,1% больше, чем годом ранее.

За I полугодие казахстанские риелторы заработали 390,35 млрд тенге — на 7,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Почти 40% услуг риелторов оказано в Алматы (154,82 млрд тенге, плюс 10,5% за год), еще 20,8% — в Астане (81,11 млрд тенге, плюс 10,4%). Среди регионов наибольшей популярностью риелторские услуги пользуются в Карагандинской области — 21 млрд тенге, впрочем, это на 21% меньше, чем годом ранее.

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В многолетней динамике объём услуг, связанных с недвижимостью, увеличивался ускоренными темпами до 2013 года. Однако в 2014 году темпы роста упали (всего плюс 9,1% к 2013). Прошлогодние показатели зафиксировали рост к 2015 на 6%.

Статистика показывает, что интерес покупателей к квартирам значительно выше, чем к частным домам. Количество сделок по квартирам выросло на 34,8% за год, до 13 300, а по домам — всего на 14,1%, до 6 400.

Цены на жильё в сравнении с прошлогодними снизились практически по всем сегментам рынка. Вторичное жильё подешевело на 1,7%, до 188 100 тенге за м2 по итогам июля. Для сравнения: стоимость квадратного метра в новостройках снизилась всего на 0,2%, до 252 300 тенге.

За месяц, с июня по июль, цены в новостройках поднялись на 1,3%, тогда как по вторичному жилью — остались без изменений.

По мнению риелторов, такая ситуация на рынке жилья объясняется запуском программы «Нұрлы жер» и обветшанием старого жилого фонда. Риелторы прогнозируют общегодовое снижение цен в сегменте вторичного жилья от 15 до 17%. В то же время, цены на новое жилье, по мнению агентов по недвижимости, увеличатся.

В 2016 году эксперты в области недвижимости связывали падение цен на вторичное жильё с укреплением курса тенге.

Государственная программа «Нұрлы жер», запущенная в начале года, позволила казахстанцам решить квартирный вопрос по разумной цене. Восемь БВУ начали выдавать ипотечные займы под 16% годовых: 10% из них погашает покупатель недвижимости, а оставшиеся 6% — государство.

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