Аэропорт Иркутска еще не потерял инвестора в лице «Базэла» Олега Дерипаски

Источник: IrkutskMedia.ru

«Базэл» сохраняет интерес к участию в конкурсе на строительство нового аэропорта в Иркутске. Управляющий директор авиационной дирекции «Базового элемента» Алексей Васильченко заметил, что иркутский авиахаб очень привлекательный объект с точки зрения туризма и транспортной инфраструктуры. Но он подчеркнул, что еще не ясна информация относительно конкурса и схема строительства аэропорта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Я еще раз подтверждаю наш интерес к этому аэропорту, — сказал он. — Если говорить в целом, нас аэропорт очень интересует. Потому что мы считаем, что это потенциально очень привлекательный объект. И с точки зрения развития байкальского туризма, и с точки зрения развития транспортной составляющей самой Иркутской области, и так далее. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы поучаствовать в этом конкурсе. Важно, чтобы он был предметно описан. Чтобы можно было оценить риски и окупаемость», — заявил Алексей Васильченко в интервью изданию ТАСС.

Ранее губернатор региона Сергей Левченко сообщил, что власти Иркутской области до конца 2017 года проведут конкурс (он еще не объявлен) на выбор инвесторов для строительства нового аэропорта. По его словам, власти региона намерены привлечь не менее трех частных инвесторов, которые получат около 25% совместного предприятия, при этом блок-пакет останется у области.

По словам Васильченко, пока у «Базэла» недостаточно информации о конкурсе и схема строительства аэропорта, поделенного между тремя инвесторами, компании пока непонятна.

«Мы не понимаем на сегодняшний момент границ проекта. Какой объем обязательств будет предложено взять на себя, исполнить инвестору. Непонятна господдержка. Непонятно, в какие сроки надо реализовывать проект. Потому что очевидно, что сейчас готового, прошедшего узловую экспертизу, проекта строительного терминала нет. Поэтому объем инвестиций непонятен. Непонятно даже место, где он будет реализовываться», — добавил представитель компании.

Напомним, что «Новапорт», входящий в группу «AEON» Романа Троценко, готов на участие в модернизации аэропорта Иркутска и малых областных аэропортов в составе консорциума инвесторов. Участие в проекте планируется совместно с «Реновой» Виктора Вексельберга и «БазЭлом» Олега Дерипаски.

В мае состоялась рабочая встреча губернатора Иркутской области Сергея Левченко с генеральным директором аэропорта Мюнхена Михаэлем Керкло в Москве. В ходе встречи Керкло выступил с инициативой разработки проекта развития аэропорта Иркутска в качестве одного из узловых трансферных центров на азиатском направлении.

Ранее глава Приангарья предложил инвесторам создать консорциум, который должен будет реконструировать старый аэропорт, так и построить новый за пределами города. Отмечается, что интерес к развитию объекта проявил Виктор Вексельберг из «Аэропортов регионов», а также участие в нем предлагалось владельцу «Базэла» Олегу Дерипаске.

Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров опроверг слухи о том, что Иркутский аэропорт планируется продать за 1,5 млрд рублей. Он напомнил, что губернатор неоднократно высказывался на тему продажи аэропорта и категорически отказывался это делать. По словам Александра Битарова, на строительство нового аэровокзала и модернизацию аэропорта планируется потратить 20 млрд рублей. По мнению председателя правительства, этот проект не обойдется одним инвестором.

Аэропорт Иркутска является привлекательным активом, к которому в будущем проявят интерес все крупные аэропортовые группы России, заявил глава аналитической службы агенства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. По его словам, шансы на участие в реализации данного проекта есть у каждого авиагиганта, пока не определены условия сотрудничества области и инвестора и не проведены конкурсные процедуры. Два основных конкурента в аэропортовом бизнесе — «Новапорт» и «БазЭл» — готовы соперничать за воздушную гавань столицы Приангарья, которая указом президента России передана в собственность области. Сейчас фаворитом в этой битве является «Новапорт» Романа Троценко, с которым у правительства региона есть предварительные договоренности.