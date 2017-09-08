Омские фонтаны работают последний день

Весь сезон фонтаны работали по графику, который ранее был согласован с администрацией города. Сегодня, 8 сентября, мэрия закрывает сезон и приступает к их консервации.

Герасим Родин, главный инженер ОАО «ОмскВодоканал»:

— Ежегодно в сентябре мы проводим работы по консервации фонтанов на осенне-зимний период. Специалисты демонтируют насосное оборудование, промывают чаши сооружений и очищают прилегающую территорию от мусора. Эти меры позволяют сохранить оборудование и коммуникации от воздействия низких температур в холодное время года.