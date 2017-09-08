Омские фонтаны работают последний день
Сегодня их отключат, а на следующей неделе начнут консервировать.
Сегодня их отключат, а на следующей неделе начнут консервировать.
Весь сезон фонтаны работали по графику, который ранее был согласован с администрацией города. Сегодня, 8 сентября, мэрия закрывает сезон и приступает к их консервации.
Герасим Родин, главный инженер ОАО «ОмскВодоканал»:
— Ежегодно в сентябре мы проводим работы по консервации фонтанов на
Фонтаны возобновят свою работу в мае следующего года, накануне Дня победы.