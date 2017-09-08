Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
«Можем ли мы выбить РФ из Крыма силой?»: речь Порошенко к Раде
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
СМИ: эксперт заявил, что США не будут защищать Украину и Латвию
СМИ: в Киеве о готовности ДНР и ЛНР идти на Ростов
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
«Уже двое суток» — СМИ о конфликте морпехов с новой реформой ВСУ
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
«Можем ли мы выбить РФ из Крыма силой?»: речь Порошенко к Раде
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
8Салют водородной бомбе
08:41 (мск), источник: Forbes.kz

Тенге продолжает существенно укрепляться

В пятницу, 8 сентября, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги утренней сессии.

ЦБ: $ 57.1411   -0.20 € 68.2436   -0.17 ММВБ: $ 56.9200   -0.43 € 68.4400   +0.02
Источник: Forbes.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по:

— доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM),

— евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD),

— китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD).

Читайте также
Мажилисмен предлагает наказывать за манипуляции с курсом тенге

Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 333,24 тенге за доллар (-3,42 тенге), объем торгов — 42 950 тыс. USD (-32 900 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 51,5500 тенге за юань (-0,3678 тенге), объем торгов — 300 тыс. юаней (-600 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Тенге продолжает существенно укрепляться
Госдеп: США не желают вести с Россией политику «око за око»
Трамп-младший объяснил причины встречи с адвокатом из России
Туристам посоветовали отложить поездку в Доминикану из-за стихии
Транспортный налог на автомобили могут заменить экологическим
СМИ: Северная Корея зарабатывает валюту в обход санкций СБ ООН
Угроза цунами возникла после мощного землетрясения около Мексики
Посольство США в Москве возобновило выдачу виз
Спорт
Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных 9-й тур РФПЛ стартует в пятницу матчем между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Стало известно, во сколько оценили iPhone 8 продавцы в России Hi-Tech Mail.Ru изучил предложения российских онлайн-магазинов, торгующих техникой Apple, чтобы узнать, во сколько обойдется предзаказ iPhone 8
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
В Петербурге падает спрос на дешевое жилье
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Спрос на квартиры в аренду достиг пятилетнего максимума
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь