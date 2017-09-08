Тенге продолжает существенно укрепляться

Источник: Forbes.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по:

— доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM),

— евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD),

— китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD).

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Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 333,24 тенге за доллар (-3,42 тенге), объем торгов — 42 950 тыс. USD (-32 900 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 51,5500 тенге за юань (-0,3678 тенге), объем торгов — 300 тыс. юаней (-600 тыс. юаней).