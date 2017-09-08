В Минске началась прокладка второго тоннеля третьей линии метро

Источник: СБ - Беларусь сегодня

На месте будущей станции Юбилейной работают экскаваторы, наверх один за другим поднимаются груженные доверху МАЗы.

— Работы ведем параллельно на всех четырех станциях участка 3-й линии метро от Юбилейной площади до Ковальской Слободы, — вводит в курс дела начальник производственного отдела Минскметростроя Сергей Гречкин. — Работаем круглосуточно в три смены и без выходных. На стройке задействовано более 2 тысяч человек.

В результате напряженной работы прокладку первого перегонного тоннеля от Вокзальной до Юбилейной уже завершили. Механизированный тоннелепроходческий щит Алеся демонтировали и перевезли на Вокзальную.

Читайте также С 1 сентября в метро Минска прекращается продажа SMS-билетов

— Для его транспортировки пришлось задействовать специальную технику грузоподъемностью в 550 тонн, — встречает нас заместитель начальника участка № 6 тоннельного отряда № 1 Денис Дереза. — Отсюда тоннелепроходческий комплекс проложит второй перегонный тоннель до Юбилейной параллельно первому. Под землей предстоит преодолеть путь в 1600 метров.

Прямо сейчас внушительный башенный кран подает в котлован металлические конструкции, работает сварка, сотрудник в оранжевой жилетке отдает команды работающим на строительных лесах. Нам с фотографом выдают каски: положено по технике безопасности. Спускаемся на дно котлована по крутой металлической лестнице, отчего уровень адреналина в крови подскакивает.

Входим в тоннель — внутри удивительно чисто и просторно. За пультом управления оператор Сергей Ходан. Он следит за мониторами, на которых отображаются все необходимые для правильной проходки параметры, в частности давление грунтов и воды. Все в норме! На самой Алесе и в тоннеле установлены камеры видеонаблюдения. Изображение транслируется на один из мониторов, позволяя Сергею Ходану удаленно контролировать процесс. Направлять Алесю по правильному курсу под землей оператору помогает специальная роботизированная система навигации.

Оператор Сергей ХОДАН следит за мониторами, на которых отображаются все необходимые для правильной проходки параметры.

— Станция Вокзальная в конструкциях построена. Приступаем к ее черновой отделке и монтажу систем вентиляции, отопления, электро- и водоснабжения. Работы по пешеходным тоннелям тоже завершены. Тоннели готовы к монтажу траволаторов — движущихся тротуаров. Они свяжут вестибюль станции Площадь Ленина с Вокзальной вот здесь, — Сергей Гречкин показывает на схеме участок пешеходного тоннеля.

После завершения отделки станции приступят к реконструкции платформенного участка Площади Ленина для строительства пересадочного узла.

Со дна котлована строители поднимаются по крутой металлической лестнице.

Строительные работы активно ведутся и на улице Мельникайте. Тут расположится рекордно глубокая станция — Юбилейная. Сейчас роют 30-метровый котлован под ее строительство. Внизу работа кипит. Строительная бригада укрепляет стены котлована, работают экскаваторы, наверх один за другим поднимаются груженные доверху МАЗы.

— Строим так называемые камеры съезда, где будет вестись техническое обслуживание составов, — перекрикивая строительные шумы, объясняет главный инженер СМУ-1 УП Минскметрострой Дмитрий Шайтер. — Параллельно строим пересадочный узел с Юбилейной на Фрунзенскую. На последней в октябре планируем приступить к реконструкции платформенного участка, чтобы связать его с пересадочным узлом.

В этом месяце начнут восстанавливать территории на улице Кальварийской, затронутые в ходе строительства. Подземный переход под перекрестком улиц Клары Цеткин и Кальварийской обещают открыть для пешеходов до конца года.

…Метростроевцы продолжают работы по строительству станции Площадь Богушевича. В строительной документации она называется Клары Цеткин. Сейчас на месте будущей станции выполнен котлован. В полной мере к ее строительству приступят после проходки Алесей правого перегонного тоннеля. Параллельно заканчивают строительство соединительной ветки между второй и третьей линиями метро. Это служебная ветка. По ней электропоезда смогут попасть с одной линии на другую.

Что касается станции Жуковского, то в конструкциях она уже построена. Там сейчас монтируют вентиляционные системы. Вскоре приступят к установке электрооборудования. На платформенном участке полным ходом идут отделочные работы. Архитекторы уже определились с материалами. На пол положат отличающийся своей устойчивостью к нагрузкам и легкостью уборки гранит, на колонны — металлокерамические панели, потолки будут металлические подвесные. Для слабовидящих людей на пол положат специальную рифленую плитку. На строящихся станциях будет много предназначенных для безопасности пассажиров новинок. По краю платформы на новых станциях, например, установят защитные ограждения высотой в полтора метра. Их дверцы будут открываться синхронно с вагонными по прибытии электропоезда на станцию.