Для продолжения Шуваловского проспекта снесут дома

Источник: РИА "Новости"

Четыре дома в Лахте будут изъяты и снесены для строительства нового участка Шуваловского проспекта. В будущем, согласно проекту планировки территории, количество адресов существенно увеличится, сообщает «Канонер».

Строительство нового участка Шуваловского проспекта от Мебельной до Славянской улицы началось в 2017 году. Работы выполняются в рамках развития улично-дорожной сети вокруг «Лахта Центра». По проекту, сделанному ООО «Проектное бюро “Дорпроект”», шестиполосная дорога должна вывести в створ Новой улицы. Со Славянской, Южной и Александровской сделают перекрестки.

На текущей неделе Смольный издал постановления об изъятии четырех частных жилых домов — на Александровской улице, 1, 4 и 6, и на Южной, 2. Это вся восточная сторона Шуваловского проспекта в Лахте. Выкупать будет комитет по развитию транспортной инфраструктуры, которому предстоит расплатиться с восемью собственниками.