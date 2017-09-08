Для продолжения Шуваловского проспекта снесут дома
Шестиполосная дорога должна вывести в створ Новой улицы. Со Славянской, Южной и Александровской сделают перекрестки.
Шестиполосная дорога должна вывести в створ Новой улицы. Со Славянской, Южной и Александровской сделают перекрестки.
Четыре дома в Лахте будут изъяты и снесены для строительства нового участка Шуваловского проспекта. В будущем, согласно проекту планировки территории, количество адресов существенно увеличится, сообщает «Канонер».
Строительство нового участка Шуваловского проспекта от Мебельной до Славянской улицы началось в 2017 году. Работы выполняются в рамках развития
На текущей неделе Смольный издал постановления об изъятии четырех частных жилых домов — на Александровской улице, 1, 4 и 6, и на Южной, 2. Это вся восточная сторона Шуваловского проспекта в Лахте. Выкупать будет комитет по развитию транспортной инфраструктуры, которому предстоит расплатиться с восемью собственниками.
В будущем изъятие должно продолжиться. Согласно проекту планировки, в Лахте расположится развязка, и в ее границы попадают еще как минимум 17 домовладений.