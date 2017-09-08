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08:51 (мск), источник: АиФ Омск

В консолидированный бюджет Омской области перечислено 40 млрд рублей

За январь-август 2017 года в консолидированный бюджет Омской области поступило 40,6 млрд рублей налогов и сборов.

Омские налоговики сообщают, что за январь-август 2017 года в консолидированный бюджет Омской области поступило 40,6 млрд рублей налогов и сборов, что на 8,7% или на 3,3 млрд рублей выше уровня 2016 года.

В областной бюджет поступило порядка 34,5 млрд рублей, рост на 10,1% или на 3,2 млрд рублей, в бюджет г. Омска — 3,5 млрд рублей, рост на 2,8% или на 97 млн рублей.

Доля поступления имущественных налогов (транспортный и земельный налоги, налог на имущество организаций, физических лиц) составила 11,7%, но эта цифра должна увеличиться. Налог на имущество омичи платят в последний срок, а именно до 1 декабря 2017 года. Основными доходными источниками консолидированного бюджета Омской области стали налог на доходы физических лиц, акцизы на подакцизные товары, налог на прибыль, отчисления от налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы.

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