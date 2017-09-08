В консолидированный бюджет Омской области перечислено 40 млрд рублей

Омские налоговики сообщают, что за январь-август 2017 года в консолидированный бюджет Омской области поступило 40,6 млрд рублей налогов и сборов, что на 8,7% или на 3,3 млрд рублей выше уровня 2016 года.

В областной бюджет поступило порядка 34,5 млрд рублей, рост на 10,1% или на 3,2 млрд рублей, в бюджет г. Омска — 3,5 млрд рублей, рост на 2,8% или на 97 млн рублей.