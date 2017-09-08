В Крыму ожидается снижение потребительской активности и реальных доходов населения

Согласно данным, которые предоставил Финансовый университет при правительстве РФ, кроме Республики Крым в этот «депрессивный список» вошли Псковская и Ленинградская области, Кабардино-Балкарская, Чеченская и Чувашская республики, а также Курганская, Ростовская и Воронежская области.

Согласно расчетам университета, в ближайшие один-два месяца наибольший рост доходов можно ожидать в Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Свердловской, Смоленской, Московской, Владимирской, Рязанской, Самарской и Амурской областях.