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09:34 (мск), источник: КрымPress

В Крыму ожидается снижение потребительской активности и реальных доходов населения

Крым вошел в число регионов, где в ближайшие несколько месяцев ожидается снижение потребительской активности и реальных доходов населения.

Согласно данным, которые предоставил Финансовый университет при правительстве РФ, кроме Республики Крым в этот «депрессивный список» вошли Псковская и Ленинградская области, Кабардино-Балкарская, Чеченская и Чувашская республики, а также Курганская, Ростовская и Воронежская области.

Согласно расчетам университета, в ближайшие один-два месяца наибольший рост доходов можно ожидать в Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Свердловской, Смоленской, Московской, Владимирской, Рязанской, Самарской и Амурской областях.

При этом в Финансовом университете прогнозируют медленный, но положительный рост показателей доходов населения России в течение года.

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