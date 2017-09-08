В Крыму ожидается снижение потребительской активности и реальных доходов населения
Крым вошел в число регионов, где в ближайшие несколько месяцев ожидается снижение потребительской активности и реальных доходов населения.
Крым вошел в число регионов, где в ближайшие несколько месяцев ожидается снижение потребительской активности и реальных доходов населения.
Согласно данным, которые предоставил Финансовый университет при правительстве РФ, кроме Республики Крым в этот «депрессивный список» вошли Псковская и Ленинградская области,
Согласно расчетам университета, в ближайшие
При этом в Финансовом университете прогнозируют медленный, но положительный рост показателей доходов населения России в течение года.