Власти Новосибирска предоставят квартиры жителям дома, в котором взорвался газ

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска предоставит квартиры из маневренного фонда жителям дома, в котором 7 сентября взорвался газовый баллон и обрушилась кровля. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Читайте также Взрыв газового баллона обрушил кровлю в жилом доме

«Жителям шести квартир двухэтажного одноподъездного дома, где произошел взрыв газа и обрушение кровли, будет предоставлено жилье в маневренном фонде города. Все жители получат адресную социальную помощь», — говорится в сообщении. Всего в доме проживали 23 человека, сейчас они находятся в пункте временного размещения на базе школы.

Дом, в котором взорвался баллон, был признан аварийным летом 2016 года. На месте будет работать организация, которая выяснит, подлежит ли дом восстановлению.