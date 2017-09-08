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09:45 (мск), источник: ТАСС

Власти Новосибирска предоставят квартиры жителям дома, в котором взорвался газ

В результате ЧП 7 сентября пострадали две женщины.

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска предоставит квартиры из маневренного фонда жителям дома, в котором 7 сентября взорвался газовый баллон и обрушилась кровля. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

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«Жителям шести квартир двухэтажного одноподъездного дома, где произошел взрыв газа и обрушение кровли, будет предоставлено жилье в маневренном фонде города. Все жители получат адресную социальную помощь», — говорится в сообщении. Всего в доме проживали 23 человека, сейчас они находятся в пункте временного размещения на базе школы.

Дом, в котором взорвался баллон, был признан аварийным летом 2016 года. На месте будет работать организация, которая выяснит, подлежит ли дом восстановлению.

В результате взрыва в доме на окраине Новосибирска пострадали две женщины, одна из них госпитализирована с ушибами, другая от госпитализации отказалась.

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