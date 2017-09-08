Сечин рассказал о портфеле заказов для приморской верфи «Звезда»

Источник: РИА "Новости"

— Но для выхода на позитивную экономику работы компании до 2035 года «Звезде» нужно поручить портфель в 188 судов. К сожалению, реальность отличается от наших ожиданий, — сказал Сечин.

По его словам, контракт на строительство четырех мелкосидящих ледоколов заключили «Роснефть» и «Роспромторг». И это, безусловно, станет «подспорьем для формирования портфеля заказов «Звезды», цитирует Сечина РИА Новости.

Как отметил вице-премьер РФ по оборонной промышленности Дмитрий Рогозин также предварительно согласованы заказы с «Новатэк», «Газпромом» и «Лукойлом».