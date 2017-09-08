400 дворов отремонтируют в Новосибирске до конца года

Шум во дворах пятого и седьмого домов по улице Саввы Кожевникова не утихает с раннего утра до позднего вечера. Несмотря на дождь, рабочие укладывают асфальт, приводят в порядок пешеходные дорожки и устанавливают бордюры. Гул машин и лязг лопат, говорят жильцы, можно и потерпеть ради комфорта.

— Дорога была очень плохая, выбоины такие, что выехать невозможно, — рассказала жительница дома № 5 Ирина Песня.

Жильцы написали письмо в администрацию Кировского района с просьбой помочь с благоустройством дворовой территории. Этим летом их включили в госпрограмму «Городская среда». Подрядчики обновили детскую площадку, расширили парковочные карманы и разделили территорию двора на зоны.

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— Появятся зоны активного отдыха, детская игровая и спортивная. Спортивная зона — это футбольное поле 10 на 15, там будет 11 тренажеров, — рассказала председатель совета «ТОС Кожевниковский» Галина Климук.

Когда утвердили план реконструкции, многие испугались. Такой ремонт всей улицей не потянуть, не то, что двум домам. В администрации заверили — денег из своего кармана жильцы платить не будут.

— Выделены федеральные деньги, есть областное софинансирование, муниципалитеты откликнулись, и проект стартовал, — говорит депутат Государственной Думы РФ, региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Максим Кудрявцев.