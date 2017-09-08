400 дворов отремонтируют в Новосибирске до конца года

Шум во дворах пятого и седьмого домов по улице Саввы Кожевникова не утихает с раннего утра до позднего вечера. Несмотря на дождь, рабочие укладывают асфальт, приводят в порядок пешеходные дорожки и устанавливают бордюры. Гул машин и лязг лопат, говорят жильцы, можно и потерпеть ради комфорта.
— Дорога была очень плохая, выбоины такие, что выехать невозможно, — рассказала жительница дома № 5 Ирина Песня.
Жильцы написали письмо в администрацию Кировского района с просьбой помочь с благоустройством дворовой территории. Этим летом их включили в госпрограмму «Городская среда». Подрядчики обновили детскую площадку, расширили парковочные карманы и разделили территорию двора на зоны.
— Появятся зоны активного отдыха, детская игровая и спортивная. Спортивная зона — это футбольное поле 10 на 15, там будет 11 тренажеров, — рассказала председатель совета «ТОС Кожевниковский» Галина Климук.
Когда утвердили план реконструкции, многие испугались. Такой ремонт всей улицей не потянуть, не то, что двум домам. В администрации заверили — денег из своего кармана жильцы платить не будут.
— Выделены федеральные деньги, есть областное софинансирование, муниципалитеты откликнулись, и проект стартовал, — говорит депутат Государственной Думы РФ, региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Максим Кудрявцев.
До конца этого года отремонтируют около 400 дворов. По словам депутата, те дома, которые не попали в проект в этом году, имеют шансы в следующем. В течение пяти лет реконструкция дворов ждет практически каждый район Новосибирска.