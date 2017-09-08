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09:13 (мск), источник: СуперОмск

Улицы омского Левобережья очистят от гаражей ради жилья для переселенцев

В Кировском административном округе снесут 3000 гаражей.

В 2017 году снесли 214 гаражей. Это делается для того, чтобы освободить площадки под будущее строительство многоквартирных домов.

По словам начальника отдела архитектуры, землепользования и арендных отношений администрации Кировского округа Светлана Скворцова, Левобережье — одна из приоритетных территорий при формировании базовых параметров и положений общегородской градостроительной стратегии на период до 2025 года.

Сейчас новые места для гаражей подбирают членам кооперативов «Маяк-42», «Маяк-13», «Полет-41», «Полет-23» и «Полет-73». Строительство многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья планируется на улице Новостройка. Также освобождаются территории, выделенные для благоустройства десятого микрорайона.

До 2019 года планируется снести 3000 гаражей в Кировском округе.

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