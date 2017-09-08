Улицы омского Левобережья очистят от гаражей ради жилья для переселенцев

В 2017 году снесли 214 гаражей. Это делается для того, чтобы освободить площадки под будущее строительство многоквартирных домов.

По словам начальника отдела архитектуры, землепользования и арендных отношений администрации Кировского округа Светлана Скворцова, Левобережье — одна из приоритетных территорий при формировании базовых параметров и положений общегородской градостроительной стратегии на период до 2025 года.

Сейчас новые места для гаражей подбирают членам кооперативов «Маяк-42», «Маяк-13», «Полет-41», «Полет-23» и «Полет-73». Строительство многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья планируется на улице Новостройка. Также освобождаются территории, выделенные для благоустройства десятого микрорайона.