В Волгограде закупят новые светофоры за 17 миллионов рублей

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на сайт госзакупок, светофоры будут находиться на балансе «Волгоградгорсвета». Подрядчиком выступит ОАО «САС».

Кроме того, еще восемь миллионов рублей будет потрачено на 1 000 дорожных знаков. Они появятся в Кировском, Ворошиловском, Центральном, Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда к декабрю 2017 года. Дорожные указатели установят на улицах Невской, Комсомольской, Исторической, Рабоче-Крестьянской, Кирова и Латошинской.