В Волгограде закупят новые светофоры за 17 миллионов рублей
Имущество будет находится на балансе «Волгоградгорсвета».
Имущество будет находится на балансе «Волгоградгорсвета».
Волгоградские власти закупят 496 транспортных светодиодных светофоров и 356 светофоров для пешеходов за 17 миллионов рублей.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на сайт госзакупок, светофоры будут находиться на балансе «Волгоградгорсвета». Подрядчиком выступит ОАО «САС».
Кроме того, еще восемь миллионов рублей будет потрачено на 1 000 дорожных знаков. Они появятся в Кировском, Ворошиловском, Центральном, Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда к декабрю 2017 года. Дорожные указатели установят на улицах Невской, Комсомольской, Исторической,