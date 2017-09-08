Молдавский лей укрепился к доллару, но ослабел к евро
Национальный банк Молдовы огласил курс валют на сегодня, 8 сентября.
Национальный банк Молдовы огласил курс валют на сегодня, 8 сентября.
Так, Нацбанк Молдовы установил обменный курс за один доллар на уровне17,7331 лея (-3,17 бана) и 21,2548 лея (+6,49 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, 17,7648 лея за один доллар и 21,1899 лея за один евро.
Официальный обменный курс по другим валютам составит: 0,6819 лея за 1 гривну, 4,6218 лея за румынский лей и 0,3110 лея за 1 российский рубль.