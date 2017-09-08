По решению Дмитрия Медведева Омская область получит 21 автомобиль скорой помощи и 28 школьных автобусов
Деньги выделены из резервного фонда Правительства РФ. Машины поступят в распоряжение до конца года.
Деньги выделены из резервного фонда Правительства РФ. Машины поступят в распоряжение до конца года.
Новые машины приобретут напрямую у крупнейших российских производителей. В Министерство здравоохранения проводит аукцион на приобретение 12 машин скорой помощи, из которых 10 — класса С (реанимобиль) за счет регионального бюджета. Отметим, что их закупят по поручению Губернатора Виктора Назарова, который поставил задачу в 2017 году обновить парк машин.
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
— Мы направим дополнительно 50 млн рублей на приобретение десяти современных реанимобилей в полной комплектации. Два из них будут специально предназначены для оказания неотложной медицинской помощи детскому населению. Задача номер «один» — закрыть потребность в реанимобилях в этом году.
Кроме того, Омская область получит 28 школьных автобусов: половина из них будет вмещать по 12 человек, другая половина до 24. Весь транспорт отличается повышенной безопасностью, имеет систему ГЛОНАСС, окрашен в желтый цвет и оборудован невысокими ступеньками.