По решению Дмитрия Медведева Омская область получит 21 автомобиль скорой помощи и 28 школьных автобусов

Источник: РИА "Новости"

Новые машины приобретут напрямую у крупнейших российских производителей. В Министерство здравоохранения проводит аукцион на приобретение 12 машин скорой помощи, из которых 10 — класса С (реанимобиль) за счет регионального бюджета. Отметим, что их закупят по поручению Губернатора Виктора Назарова, который поставил задачу в 2017 году обновить парк машин.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Мы направим дополнительно 50 млн рублей на приобретение десяти современных реанимобилей в полной комплектации. Два из них будут специально предназначены для оказания неотложной медицинской помощи детскому населению. Задача номер «один» — закрыть потребность в реанимобилях в этом году.