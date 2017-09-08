Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как Россия стала «повелителем ураганов» и обрушилась на США - СМИ
Твин Пикс глазами психиатра
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
«Можем ли мы выбить РФ из Крыма силой?»: речь Порошенко к Раде
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
СМИ: Пророческое интервью Собчака 15-лет назад про Крым и Украину
Бом возмущен ответом России на санкции США
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
«Воевать не будут, сядут в центрах управления» — Эксперт о США
СМИ: в Киеве о готовности ДНР и ЛНР идти на Ростов
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
«Уже двое суток» — СМИ о конфликте морпехов с новой реформой ВСУ
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
14День знаний в российских школах
09:31 (мск), источник: Om1.ru

По решению Дмитрия Медведева Омская область получит 21 автомобиль скорой помощи и 28 школьных автобусов

Деньги выделены из резервного фонда Правительства РФ. Машины поступят в распоряжение до конца года.

Источник: РИА "Новости"

Новые машины приобретут напрямую у крупнейших российских производителей. В Министерство здравоохранения проводит аукцион на приобретение 12 машин скорой помощи, из которых 10 — класса С (реанимобиль) за счет регионального бюджета. Отметим, что их закупят по поручению Губернатора Виктора Назарова, который поставил задачу в 2017 году обновить парк машин.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

 — Мы направим дополнительно 50 млн рублей на приобретение десяти современных реанимобилей в полной комплектации. Два из них будут специально предназначены для оказания неотложной медицинской помощи детскому населению. Задача номер «один» — закрыть потребность в реанимобилях в этом году.

Кроме того, Омская область получит 28 школьных автобусов: половина из них будет вмещать по 12 человек, другая половина до 24. Весь транспорт отличается повышенной безопасностью, имеет систему ГЛОНАСС, окрашен в желтый цвет и оборудован невысокими ступеньками.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Омские коммунисты ответили на обвинение в порче предвыборных баннеров «Единой России»
Российские самолеты уничтожили в Сирии «министра войны» ИГ
В Мексике произошло сильное землетрясение и ожидается цунами
Госдеп: США не желают вести с Россией политику «око за око»
Транспортный налог на автомобили могут заменить экологическим
СМИ: КНДР зарабатывает сотни миллионов долларов в обход санкций
Избирателей зазывают на выборы квартирами и машинами
Избран новый президент Международного паралимпийского комитета
Спорт
Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных 9-й тур РФПЛ стартует в пятницу матчем между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 30% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 30% дешевле
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
Как оформить интерьер в стиле ар-деко
Военным пенсионерам Украины дадут жилье в Крыму
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь