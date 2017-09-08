Приморская экономика прирастет жестяной тарой

Источник: ДЕЙТА

Два новых инвестиционных проекта планируют реализовать в Спасске-Дальнем.

Как сообщили в департаменте экономики и предпринимательства, реализация этих двух инвестпроектов позволит создать более 130 новых рабочих мест.

Предполагается, что на строительство медицинского центра в Спасске-Дальнем будет направлено не менее 310 миллионов рублей.

Проект по созданию завода по производству жестяной тары ООО «ТинКан» планирует реализовать в рамках резидента Свободного порта Владивосток. Объем инвестиций составит не менее миллиарда рублей.

Напомним, в этом году Восточный экономический форум, учрежденный Указом Президента России для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР, прошел уже в третий раз на острове Русский.

По мнению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, ВЭФ — это хорошая возможность представить край на российской и международной арене, «яркая демонстрация того, что Приморье — это перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать себя».

Всего в этом году на форуме по предварительной информации подписано более 200 инвестиционных проектов на общую сумму 2,5 триллионов рублей. Приморский край подписал на ВЭФ-2017 более 40 соглашений.