В Уфе начали ремонт трассы «Уфа — Аэропорт»
Две полосы будут перекрыты целый месяц.
Две полосы будут перекрыты целый месяц.
Сегодня утром, 8 сентября, планируется старт работ по капитальному ремонту автодороги «Уфа-Аэропорт» на участке от трассы М5 до проспекта Салавата Юлаева, включая автодорожный мост через реку Белую.
Как «Комсомолка» предупреждала ранее, движение автомобилей будет ограничено по двум полосам в сторону города целый месяц, пока будет идти ремонт.
Схема движения по остальным полосам будет изменена, автомобилистам нужно будет ориентироваться по знакам.
— Ожидаются затруднения дорожного движения. Просим автомобилистов проявить понимание, соблюдать требования дорожных знаков и выбирать пути объезда данного участка, — прокомментировали в мэрии.