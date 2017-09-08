В Уфе начали ремонт трассы «Уфа — Аэропорт»

Сегодня утром, 8 сентября, планируется старт работ по капитальному ремонту автодороги «Уфа-Аэропорт» на участке от трассы М5 до проспекта Салавата Юлаева, включая автодорожный мост через реку Белую.

Как «Комсомолка» предупреждала ранее, движение автомобилей будет ограничено по двум полосам в сторону города целый месяц, пока будет идти ремонт.

Схема движения по остальным полосам будет изменена, автомобилистам нужно будет ориентироваться по знакам.