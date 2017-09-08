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09:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе начали ремонт трассы «Уфа — Аэропорт»

Две полосы будут перекрыты целый месяц.

Сегодня утром, 8 сентября, планируется старт работ по капитальному ремонту автодороги «Уфа-Аэропорт» на участке от трассы М5 до проспекта Салавата Юлаева, включая автодорожный мост через реку Белую.

Как «Комсомолка» предупреждала ранее, движение автомобилей будет ограничено по двум полосам в сторону города целый месяц, пока будет идти ремонт.

Схема движения по остальным полосам будет изменена, автомобилистам нужно будет ориентироваться по знакам.

— Ожидаются затруднения дорожного движения. Просим автомобилистов проявить понимание, соблюдать требования дорожных знаков и выбирать пути объезда данного участка, — прокомментировали в мэрии.

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