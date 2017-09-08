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12:48 (мск), источник: "Российская газета"

Названы новые сроки запуска в Петербурге первого частного трамвая

Первый в России частный трамвай появится в Петербурге в ноябре нынешнего года, сообщила пресс-служба петербургского вице-губернатора Игоря Алабина. Ранее планировалось, что этот проект будет реализован в августе.

Источник: РИА "Новости"

Трамвайная линия, которую строит частная компания, пройдет по Красногвардейскому району города — по проспекту Наставников, от проспекта Косыгина до Хасанской улицы и далее по разворотному трамвайному кольцу.

Недавно городская комиссия проинспектировала строительство линии и было выявлено отставание от утвержденного графика до двух месяцев. За это компании, реализующей проект, может грозить штраф до 13 миллионов рублей.

Как уже сообщала «РГ», объем частных вложений в этот проект составляет около шести миллиардов, и еще более чем в 33 миллиарда оцениваются эксплуатационные расходы, которые инвестор со временем должен будет отбить за счет оплаты проезда.

По условиям концессионного соглашения, эксплуатировать линию инвестор будет 28 лет, также на это время на него ложатся обязанности по ремонту путей и подвижного состава.

Стоит добавить, что частный трамвай будет скоростным и уже имеет собственное имя — «Чижик».

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