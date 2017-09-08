Названы новые сроки запуска в Петербурге первого частного трамвая

Источник: РИА "Новости"

Трамвайная линия, которую строит частная компания, пройдет по Красногвардейскому району города — по проспекту Наставников, от проспекта Косыгина до Хасанской улицы и далее по разворотному трамвайному кольцу.

Недавно городская комиссия проинспектировала строительство линии и было выявлено отставание от утвержденного графика до двух месяцев. За это компании, реализующей проект, может грозить штраф до 13 миллионов рублей.

Как уже сообщала «РГ», объем частных вложений в этот проект составляет около шести миллиардов, и еще более чем в 33 миллиарда оцениваются эксплуатационные расходы, которые инвестор со временем должен будет отбить за счет оплаты проезда.

По условиям концессионного соглашения, эксплуатировать линию инвестор будет 28 лет, также на это время на него ложатся обязанности по ремонту путей и подвижного состава.