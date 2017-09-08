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10:18 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске проиндексированы субсидированные тарифы на ЖКУ для населения

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проиндексированы субсидируемые государством тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения. Соответствующее решение Мингорисполкома от 24 августа 2017 года № 2895 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Документом установлены фиксированные тарифы на ЖКУ, предоставляемые населению, субсидируемые государством.

Так, тариф на техническое обслуживание жилого дома составляет Br0,1084 за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, на водоснабжение — Br0,5748 за 1 куб.м, на водоотведение — Br0,3838 за 1 куб.м, за техническое обслуживание лифта — Br1,28 с одного проживающего в месяц. Тариф на капитальный ремонт жилого дома составляет Br0,0953 за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

Решение вступает в силу после официального опубликования.

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