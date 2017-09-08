В Минске проиндексированы субсидированные тарифы на ЖКУ для населения

Так, тариф на техническое обслуживание жилого дома составляет Br0,1084 за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, на водоснабжение — Br0,5748 за 1 куб.м, на водоотведение — Br0,3838 за 1 куб.м, за техническое обслуживание лифта — Br1,28 с одного проживающего в месяц. Тариф на капитальный ремонт жилого дома составляет Br0,0953 за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц.