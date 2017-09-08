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10:20 (мск), источник: NewsKo

Названы лучшие пермские дворы — участники проекта по благоустройству «Городская среда»

В пермском экстрим-парке горожане собрались на первый фестиваль дворов «РябинаFEST».

По задумке организаторов, рябина выступила ярким символом наступления осени и вместе с этим начала нового учебного сезона, когда одноклассники встречаются после долгих каникул и во дворах возобновляются детские игры, а ещё это время подведения дачного сезона и важное время сбора урожая. Отсюда площадка фестиваля тематически была разделена на несколько частей: концертная, игровая и торговая.

Дети и взрослые могли сразиться в старые-добрые дворовые игры: резиночка, цепи кованые, классики, а также современные игры с мячом. Как пояснил депутат Пермской городской думы, региональный координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» Василий Кузнецов, площадка экстрим-парка не случайно была выбрана для проведения праздника, так как здесь созданы все условия для подвижных видов спорта и игр. Помимо этого, на современной площадке участники фестиваля могли сдать нормы ГТО.

Кроме того, на фестивале выступили местные творческие коллективы, и работала ярмарка сельхозпродукции фермеров и ремесленников.

Однако главная задача фестиваля — подведение итогов проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» по благоустройству дворов в Перми.

Региональный координатор партийного проекта «Городская среда» Михаил Борисов напомнил, что в этом году в проекте участвует 186 пермских дворов на территории почти 300 домов. Территории облагораживаются благодаря федеральному софинансированию.

«По инициативе партии “Единая Россия” появился этот важный федеральный проект. Наша фракция поддержала выделение средств из бюджета страны и сегодня мы видим, что проект оправдал все ожидания жителей», — рассказал депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия» Игорь Сапко.

В Пермском крае общий объём финансирования по проекту «Городская среда» в этом году составил 826 млн руб.: муниципальных — 56 млн руб. Всего в Пермском крае будет отремонтировано более 570 дворов, из них в Перми — 186.

Депутат Пермской городской думы, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев рассказал, что в этом году проект не заканчивается.

«В июле этого года на всероссийском форуме “Городская среда” в Краснодаре председатель правительства, председатель партии “Единая Россия” Дмитрий Медведев подтвердил, что средства на реализацию этого проекта уже заложены в бюджете страны на трёхлетний период в объёме не меньшем, чем в этом году», — подчеркнул г-н Григорьев.

Среди лидеров по реализации проекта в Перми — Дзержинский и Ленинский районы, а самым большим количеством отремонтированных дворов могут похвастаться Мотововилихинский и Свердловский районы. Депутат Законодательного собрания Пермского края, региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Александр Бойченко наградил наиболее активных мотовилихинцев. Он отметил, что благодаря проекту «Городская среда» создаются комфортные условия для всех поколений.

Одним из главных позитивных итогов реализации проекта — это не только преображение дворов, в части из которых не проводились работы по благоустройству на протяжении десятков лет, но и объединение жителей.

«Заявившиеся в первый год реализации проекта — это самые дружные дворы. И, конечно, это пример для остальных многоквартирных домов — как в кратчайшие сроки можно было консолидироваться для включения своего двора в программу, — отметил председатель Пермской городской думы, заместитель секретаря регионального отделения партии “Единая Россия” по политическому планированию и проектной работе Юрий Уткин. — Сегодня праздник не только у жителей отремонтированных дворов, но и у большого числа людей, работавших над реализацией этого проекта — первых лиц региона, депутатов различных уровней, чиновников краевого правительства и городской администрации, подрядчиков, общественников, контролировавших ход работ. Все были сплочены для того, чтобы сейчас среда нашего родного города стала ещё лучше и краше».

Итоги конкурса проекта «Городская среда» в Перми: в номинации «Мы вместе — самый дружный двор» победу одержали дворы по следующим адресам: ул. Циолковского, 9/Уральская, 77; ул. Вижайская, 16, 18, 20; ул. Газеты Звезда, 12а. Номинация «Цветочный рай у порога — самый зелёный двор»: ул. Аркадия Гайдара, 12; ул. Семченко, 6; ул. Хабаровская, 159. номинация «Новый взгляд — самый оригинальный дизайн»: ул. Восстания, 14, ул. Карпинского, 77, шоссе Космонавтов, 90. Номинация «Молодым — дорога — самая удобная инфраструктура для детей»: ул. Льва Лаврова, 16, ул. Свиязева, 22, 24, 22а/Чердынская, 25, проспект Парковый, 2. Номинация «Спортивный двор»: ул. Елькина, 7, ул. Кабельщиков, 83, ул. Советской Армии, 47. Номинация «Двор мечты — самый благоустроенный двор»: проспект Парковый, 35,31/1,33/Василия Каменского, 2а, Комсомольский проспект, 32, ул. Вижайская, 14. Номинация «Созидатели — самый энергичный двор»: ул. Ивановская, 15, ул. Героев Хасана, 16, ул. Камышинская, 15.

Фестиваль «РябинаFEST» прошел при поддержке Администрации Перми, Пермской городской думы, регионального отделения партии «Единая Россия», МКУ «Городской спортивно-культурный комплекс», проектов партии «Единая Россия» «Городская среда», «Детский спорт» и «Старшее поколение», Дворца молодёжи Перми.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края

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