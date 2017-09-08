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11:15 (мск), источник: АиФ Красноярск

Определён перечень востребованных профессий в Красноярском крае на 2018 год

По всем профессиям центр занятости будет проводить целенаправленное обучение.

Источник: Reuters

В Красноярске сформировали список востребованных профессий для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных на 2018 год. Как сообщают в краевом Агентстве труда и занятости, пока это только проект, но формировался он с учётом кадровой потребности региона.

В перечень внесли 110 востребованных профессий, в том числе 10 новых специальностей, которых нет в нынешнем списке. Так, в перечень на 2018 год добавлены: дорожный рабочий, наладчик деревообрабатывающего оборудования, оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке, пилоправ, сварщик термитной сварки, сверловщик, скорняк-раскройщик, шлифовщик и др.

В соответствии со списком безработным жителям региона предлагают пройти обучение, при этом 85% тех, кто обучился трудоустраиваются. Что интересно, что центры занятости практикуют целевое обучение граждан.

«Из всех обучающихся, примерно 38−40% идут обучатся под гарантированное трудоустройство. Подготовка проводится с учетом требований предприятия к уровню знаний будущих сотрудников. Кроме того, в учебный план образовательной организации при необходимости включается производственная практика на базе потенциального работодателя».

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