Красноярцы стали больше тратить на кредиты
Жители Красноярского края стали больше тратить на покрытие своих кредитов.
Жители Красноярского края стали больше тратить на покрытие своих кредитов.
Жители Красноярского края стали больше тратить на покрытие своих кредитов. К такому выводу пришли аналитики Объединенного Кредитного Бюро на основе анализа данных заемщиков.
Еще год назад жители края отдавали в качестве платежей по кредитам (кредитная нагрузка) 34% своих доходов. В первом же полугодии 2017 года эта цифра увеличилась до 35%, вплотную приблизившись к верхней границе нормального диапазона.
Это связано как с ростом объемов кредитования, так и с сокращением реальных доходов населения. Так, по данным Центробанка за первое полугодие 2017 года жители края получили от банков 81,5 млрд рублей кредитов, тогда как на 1 июля прошлого года эта цифра была порядка 68,5 млрд рублей. А вот реальные доходы жителей региона, по данным Красноярскстата, за это же время снизились на 2,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
В целом по России кредитная нагрузка составила 32%. Наибольший ее размер был зафиксирован в