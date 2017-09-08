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11:18 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы стали больше тратить на кредиты

Жители Красноярского края стали больше тратить на покрытие своих кредитов.

Источник: Reuters

Жители Красноярского края стали больше тратить на покрытие своих кредитов. К такому выводу пришли аналитики Объединенного Кредитного Бюро на основе анализа данных заемщиков.

Еще год назад жители края отдавали в качестве платежей по кредитам (кредитная нагрузка) 34% своих доходов. В первом же полугодии 2017 года эта цифра увеличилась до 35%, вплотную приблизившись к верхней границе нормального диапазона.

Это связано как с ростом объемов кредитования, так и с сокращением реальных доходов населения. Так, по данным Центробанка за первое полугодие 2017 года жители края получили от банков 81,5 млрд рублей кредитов, тогда как на 1 июля прошлого года эта цифра была порядка 68,5 млрд рублей. А вот реальные доходы жителей региона, по данным Красноярскстата, за это же время снизились на 2,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В целом по России кредитная нагрузка составила 32%. Наибольший ее размер был зафиксирован в Карачаево-Черкесии, где она составляет 62%, а наименьший — в Ямало-Ненецком автономном округе, где люди тратят на погашение кредитов лишь 17% своих доходов.

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