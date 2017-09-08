Холдинг Mail.ru судится с красноярским УФАС из-за переписки пользователя

Источник: AP 2017

Корпорация Mail.ru обратилась в суд с требованием отменить штраф, выписанный в ее адрес красноярским УФАС. Антимонопольщики оштрафовали холдинг за отказ предоставить переписку одного из пользователей почтового сервиса. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным источника, в апреле этого года УФАС по Красноярскому краю прислало в ООО «Мэйл.ру» запрос на раскрытие переписки гражданина России. Содержание сообщений понадобилось ведомству якобы в связи с расследованием дела о защите конкуренции. Компания отказалась предоставить запрашиваемую информацию, после чего антимонопольщики выписали холдингу штраф в 50 тыс. рублей за неисполнение предписания.

В конце августа корпорация оспорила решение в Арбитражном суде Красноярского края. Первое заседание назначено на конец сентября.

Представители Mail.ru отказались раскрыть подробности запроса УФАС. При этом они подтвердили, что требование касается раскрытия содержания переписки.

«Сохранение конфиденциальности переписки и другой личной информации пользователей наших сервисов — почты, мессенджеров и соцсетей — одна из наших приоритетных задач. В соответствии с законодательством предоставление подобной информации госорганам не может осуществляться без решения суда. Мы оставляем за собой право обжаловать запросы, не соответствующие, по нашему мнению, законодательству», — пояснили журналистам в пресс-службе холдинга.

Юристы отметили, что у Mail.ru есть высокие шансы на победу в судебном разбирательстве. По словам экспертов, ведомства имеют право запрашивать у компаний информацию, только если это не противоречит законодательству о тайне и иным нормам. Во всех остальных случаях запросы противоречат Конституции РФ.

«Известия» отмечают, что в 2013 году компания «Рамблер интернет холдинг» и соцсеть «ВКонтакте» оспаривали в арбитражных судах запросы Федеральной службы по финансовым рынкам о раскрытии переписки пользователей. Обе компании сумели доказать свою правоту. В прошлом году аналогичное дело у Федеральной таможенной службы выиграла компания «Яндекс».