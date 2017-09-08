13 крупных улиц отремонтируют в Челябинске по программе «Безопасные и качественные дороги»
Выбор объектов ремонта неслучаен: там сосредоточены очаги аварийности, которые власти надеются устранить.
Выбор объектов ремонта неслучаен: там сосредоточены очаги аварийности, которые власти надеются устранить.
Семь из 13-ти крупных улиц Челябинска, попавших в программу «Безопасные и качественные дороги», уже отремонтированы — всего в 2017 году планируется уложить асфальтобетон более чем на 500 тыс. квадратных метров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на мэрию.
В настоящее время работы завершены на Комсомольском проспекте, улицах Каслинской, Богдана Хмельницкого, Героев Танкограда, Молодогвардейцев, Братьев Кашириных, шоссе Металлургов. Завершаются работы на проспекте Победы. В планах дорожников на сентябрь — улица Гагарина и часть Копейского шоссе, после перекладки трамвайных путей, новый асфальт появится на улицах Цвиллинга и Труда, также в программу этого года включена главная улица южноуральской столицы — проспект Ленина.
По словам
Напомним, общая сумма выделенного финансирования по программе на 2017 год составляет 1 млрд рублей, 700 млн из них — столице Южного Урала. Большая часть направлена на ремонт улиц, остальное — на установку технических средств организации и регулирования дорожного движения.
Программа «Безопасные и качественные дороги» реализуется в России с 2017 по 2025 год, в него вошли 38 городских агломераций и муниципалитеты, население которых превышает 500 тыс. человек. В рамках проекта на Южном Урале будет отремонтировано 2 310 километров автомобильных дорог. Общее финансирование программы в 2017 году составит 2 млрд рублей, в том числе 1 млрд из федерального бюджета и еще один — из областного. Город Челябинск как «ядро городской агломерации» получил 700 млн рублей, остальные средства направлены на региональные объекты.