13 крупных улиц отремонтируют в Челябинске по программе «Безопасные и качественные дороги»

Семь из 13-ти крупных улиц Челябинска, попавших в программу «Безопасные и качественные дороги», уже отремонтированы — всего в 2017 году планируется уложить асфальтобетон более чем на 500 тыс. квадратных метров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на мэрию.

В настоящее время работы завершены на Комсомольском проспекте, улицах Каслинской, Богдана Хмельницкого, Героев Танкограда, Молодогвардейцев, Братьев Кашириных, шоссе Металлургов. Завершаются работы на проспекте Победы. В планах дорожников на сентябрь — улица Гагарина и часть Копейского шоссе, после перекладки трамвайных путей, новый асфальт появится на улицах Цвиллинга и Труда, также в программу этого года включена главная улица южноуральской столицы — проспект Ленина.

По словам вице-мэра Челябинска по дорожному хозяйству Владимира Алейникова, выбор улиц не был случайным: «Здесь сосредоточены очаги аварийности, которые нам необходимо устранить», — отметил он.

Напомним, общая сумма выделенного финансирования по программе на 2017 год составляет 1 млрд рублей, 700 млн из них — столице Южного Урала. Большая часть направлена на ремонт улиц, остальное — на установку технических средств организации и регулирования дорожного движения.

На следующий год в программу включены уже 14 объектов в Челябинске.