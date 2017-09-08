Пермский аэропорт ищет оператора магазина Duty Free
АО «Международный аэропорт «Пермь» объявило о старте выбора арендатора коммерческой площади в строящемся терминале. Арендатор должен открыть магазин беспошлинной торговли формата «duty free».
АО «Международный аэропорт «Пермь» объявило о старте выбора арендатора коммерческой площади в строящемся терминале. Арендатор должен открыть магазин беспошлинной торговли формата «duty free».
Арендатору предлагается занять место в стерильной зоне на втором этаже терминала площадью от 200 до 382 кв. м. Помимо стандартного пакета документов от потенциальных арендаторов ждут презентацию
Победитель торгов должен будет за свой счет отремонтировать помещение и установить необходимое оборудование. Договор с победителем заключат на два года, арендная плата будет увеличиваться раз в год. Заявки принимаются до 22 сентября, итоги запроса предложений подведут не позднее 2 октября.
В старом терминале аэропорта оператором магазина беспошлинной торговли была компания «Урал Duty Free». В конце августа стало известно, что компания отказалась от планов организации магазина в новом терминале