Пермский аэропорт ищет оператора магазина Duty Free

Арендатору предлагается занять место в стерильной зоне на втором этаже терминала площадью от 200 до 382 кв. м. Помимо стандартного пакета документов от потенциальных арендаторов ждут презентацию дизайн-проекта помещения, ассортимента с указанием цен, системы скидок и распродаж, информации о рабочих часах и другой коммерческой деятельности.



Победитель торгов должен будет за свой счет отремонтировать помещение и установить необходимое оборудование. Договор с победителем заключат на два года, арендная плата будет увеличиваться раз в год. Заявки принимаются до 22 сентября, итоги запроса предложений подведут не позднее 2 октября.



В старом терминале аэропорта оператором магазина беспошлинной торговли была компания «Урал Duty Free». В конце августа стало известно, что компания отказалась от планов организации магазина в новом терминале из-за высокой стоимости аренды.