Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пророческое интервью Собчака 15 лет назад о Крыме и Украине
Названа главная причина смерти во время секса
Песков прокомментировал приглашение Путина на поединок
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
США пророчат дефолт: "убийца" доллара уже идет по миру - СМИ
СМИ: почему США отказались отвоевать Крым Украине
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Кети Топурия заявила о расставании и обратилась к экс-мужу - СМИ
Муж Глюкозы комментирует обнаженные снимки супруги
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
«Уже двое суток» — СМИ о конфликте морпехов с новой реформой ВСУ
48-летняя Блёданс показала грудь в белом бикини
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
14День знаний в российских школах
10:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Пермский аэропорт ищет оператора магазина Duty Free

АО «Международный аэропорт «Пермь» объявило о старте выбора арендатора коммерческой площади в строящемся терминале. Арендатор должен открыть магазин беспошлинной торговли формата «duty free».

Арендатору предлагается занять место в стерильной зоне на втором этаже терминала площадью от 200 до 382 кв. м. Помимо стандартного пакета документов от потенциальных арендаторов ждут презентацию дизайн-проекта помещения, ассортимента с указанием цен, системы скидок и распродаж, информации о рабочих часах и другой коммерческой деятельности.

Победитель торгов должен будет за свой счет отремонтировать помещение и установить необходимое оборудование. Договор с победителем заключат на два года, арендная плата будет увеличиваться раз в год. Заявки принимаются до 22 сентября, итоги запроса предложений подведут не позднее 2 октября.

В старом терминале аэропорта оператором магазина беспошлинной торговли была компания «Урал Duty Free». В конце августа стало известно, что компания отказалась от планов организации магазина в новом терминале из-за высокой стоимости аренды.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В России изменилось отношение к старости, сексу и смерти
ГИБДД готовится к резкому росту погибших в ДТП
Российские самолеты уничтожили в Сирии «министра войны» ИГ
В Мексике произошло сильное землетрясение и ожидается цунами
Госдеп: США не желают вести с Россией политику «око за око»
Транспортный налог на автомобили могут заменить экологическим
СМИ: КНДР зарабатывает сотни миллионов долларов в обход санкций
Избирателей зазывают на выборы квартирами и машинами
Избран новый президент Международного паралимпийского комитета
Спорт
Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных 9-й тур РФПЛ стартует в пятницу матчем между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 30% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 30% дешевле
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Регионы не смогут завышать тарифы ЖКХ
На реконструкцию «Зенит-арены» запросили 400 млн рублей
Тест: отличаете ли вы шалаш от вигвама?
Интерьер недели: парижская квартира в «сталинке»
Леди
В моду вошли «сломанные» каблуки Чтобы не растеряться в магазине, внимательно изучи самые актуальные обувные тренды с показов сезона Осень-Зима 2017
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь