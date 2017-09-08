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11:27 (мск), источник: Интерфакс

Хакеры получили доступ к данным 143 млн клиентов кредитного бюро Equifax

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU — Кредитное бюро Equifax Inc., входящее в тройку крупнейших в США, сообщило о масштабном нарушении кибербезопасности, в результате которого хакеры могли получить доступ к персональным данным почти половины населения США — 143 млн человек.

Источник: Reuters

Как говорится в сообщении Equifax, преступники воспользовались уязвимостью американского сайта компании, чтобы получить доступ к определенным файлам с середины мая до конца июля 2017 года.

Вместе с тем компания не обнаружила признаков несанкционированного доступа или операций с основными базами данных о потребителях и юридических лицах.

Массив информации, полученный злоумышленниками, преимущественно включает имена, номера социального страхования, даты рождения, адреса, а в некоторых случаях номера водительских удостоверений. Кроме того, в их руки попали номера кредитных карт около 209 тыс. американцев и ряд документов о претензиях, содержащих персональные данные 182 тыс. американцев.

Также Equifax установила, что хакеры получили доступ к данным некоторых резидентов Великобритании и Канады.

Компания обнаружила, что ее системы были взломаны, еще 29 июля и предприняла надлежащие меры. Однако пресс-релиз был опубликован лишь в ночь на 8 сентября, что может вызвать вопросы у регуляторов.

Ситуация для Equifax осложняется тем, что три топ-менеджера компании, включая ее финдиректора Джона Гэмбла, продали акции Equifax на сумму почти $1,8 млн в течение нескольких дней после выявления кибератаки, пишет Financial Times. Представитель Equifax заявил изданию, что ни один из этих трех не знал о кибератаке на момент совершения сделок и что они продали лишь небольшую долю своих вложений.

Цена акций Equifax рухнула на 13% после закрытия основной сессии в Нью-Йорке в четверг.

Equifax входит в число акционеров российского БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз» — одного из трех крупнейших игроков российского рынка кредитных историй.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Иван Петров
Угадайте, откуда хакеры?
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