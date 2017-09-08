Рустам Минниханов на полях Балтасинского района призвал в кратчайшие сроки убрать урожай
Лидер республики ознакомился с ходом полевых работ и реализацией в районе различных госпрограмм.
Лидер республики ознакомился с ходом полевых работ и реализацией в районе различных госпрограмм.
(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой Балтасинский район, ознакомился с ходом полевых работ и реализацией различных госпрограмм, сообщает
На картофельном поле около села Старая Салаусь состоялась встреча лидера республики,
Глава района сообщил, что из 34,1 тыс. га зерновых площадей на сегодня убрано 26,2 тыс. га — 77 процентов при средней урожайности 39,4 ц/га. Хлеборобы к настоящему времени намолотили уже 103 тыс. тонн зерна. На поле ежедневно работают до 100 комбайнов. Рамиль Нутфуллин заверил, что все зерновые будут убраны в ближайшие 3 — 4 дня.
Он также отметил, что в этом году из 1888 га ярового рапса ожидается валовой сбор в объеме 3400 тонн при урожайности 18 ц/га. Посевы кукурузы на зерно осуществлены на площади 2122 га — аграрии планируют собрать 5305 тонн урожая.
Уборку картофеля начали на днях. Под «второй хлеб» в этом году отведено 245 га, урожая с одного гектара ожидается получить 200 ц клубневых, всего — до 5 тыс. тонн картофеля.
Кроме того, численность крупного рогатого скота в районе составляет 53 тыс. голов, из них 16,7 тыс. — дойные коровы. Динамика роста к показателям предыдущего года — 3 процента. В минувшем году было произведено 67,5 тыс. тонн молока, в этом ожидается получить 72,3 тыс. тонн.
Марат Ахметов призвал руководителей хозяйств активнее пользоваться субсидированными кредитами. «Как долго они будут, неизвестно. Пока до 2020 года. Стройте комплексы, наращивайте поголовье. У вас хорошие возможности для развития животноводства. Я ожидал, что в районе будет ежегодно по 10 комплексов возводиться. Но пока должной активности с вашей стороны я не вижу», — констатировал министр.
Рустам Минниханов, в свою очередь, напомнил, что ближайшие дни для хлеборобов должны стать самыми ударными, поскольку необходимо в кратчайшие сроки завершить уборку, максимально используя каждый погожий день.
Затем Президент РТ побывал в отремонтированном детском саду села. В январе этого года в здании, построенном в 1983 году, в рамках республиканской программы стартовал капитальный ремонт. За 8 месяцев выполнены ремонт кровли и фасада, замена