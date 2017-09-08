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11:55 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов на полях Балтасинского района призвал в кратчайшие сроки убрать урожай

Лидер республики ознакомился с ходом полевых работ и реализацией в районе различных госпрограмм.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой Балтасинский район, ознакомился с ходом полевых работ и реализацией различных госпрограмм, сообщает пресс-служба Президента РТ.

На картофельном поле около села Старая Салаусь состоялась встреча лидера республики, вице-премьера РТ — министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова и главы Балтасинского района Рамиля Нутфуллина с представителями сельхозпредприятий.

Глава района сообщил, что из 34,1 тыс. га зерновых площадей на сегодня убрано 26,2 тыс. га — 77 процентов при средней урожайности 39,4 ц/га. Хлеборобы к настоящему времени намолотили уже 103 тыс. тонн зерна. На поле ежедневно работают до 100 комбайнов. Рамиль Нутфуллин заверил, что все зерновые будут убраны в ближайшие 3 — 4 дня.

Он также отметил, что в этом году из 1888 га ярового рапса ожидается валовой сбор в объеме 3400 тонн при урожайности 18 ц/га. Посевы кукурузы на зерно осуществлены на площади 2122 га — аграрии планируют собрать 5305 тонн урожая.

Уборку картофеля начали на днях. Под «второй хлеб» в этом году отведено 245 га, урожая с одного гектара ожидается получить 200 ц клубневых, всего — до 5 тыс. тонн картофеля.

Посев озимых культур уже завершен. В текущем году под озимую рожь отвели 8,4 тыс. га, а под озимую пшеницу — 3,7 тыс. га.

Кроме того, численность крупного рогатого скота в районе составляет 53 тыс. голов, из них 16,7 тыс. — дойные коровы. Динамика роста к показателям предыдущего года — 3 процента. В минувшем году было произведено 67,5 тыс. тонн молока, в этом ожидается получить 72,3 тыс. тонн.

Марат Ахметов призвал руководителей хозяйств активнее пользоваться субсидированными кредитами. «Как долго они будут, неизвестно. Пока до 2020 года. Стройте комплексы, наращивайте поголовье. У вас хорошие возможности для развития животноводства. Я ожидал, что в районе будет ежегодно по 10 комплексов возводиться. Но пока должной активности с вашей стороны я не вижу», — констатировал министр.

Рустам Минниханов, в свою очередь, напомнил, что ближайшие дни для хлеборобов должны стать самыми ударными, поскольку необходимо в кратчайшие сроки завершить уборку, максимально используя каждый погожий день.

Затем Президент РТ побывал в отремонтированном детском саду села. В январе этого года в здании, построенном в 1983 году, в рамках республиканской программы стартовал капитальный ремонт. За 8 месяцев выполнены ремонт кровли и фасада, замена инженерно-технических сетей, оконных и дверных блоков, ремонт входных групп, внутренняя отделка. В рассчитанном на 85 воспитанников учреждении заполняемость стопроцентная. С детьми занимаются 10 воспитателей высшей и первой категорий.

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