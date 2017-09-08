Россияне стали меньше доверять банкам, показало исследование

Источник: РИА "Новости"

«В день финансиста мы публикуем результаты мониторингового исследования, посвященного оценке доверия финансовым институтам. С июля прошлого года уровень доверия населения к банкам, страховым компаниям и негосударственным пенсионным фондам заметно снизился. На прежнем уровне осталось доверие к инвестиционным компаниям и микрофинансовым организациям», — говорится в сообщении.

Так, 60% россиян доверяют банкам, причем 14% — полностью и 46% — скорее доверяют. Это на 7 процентных пунктов ниже, чем в прошлом году.

Отмечается, что снижение произошло за счет доли сомневающихся, в июле 2016 года их было 52%.

С апреля 2015 года до текущего момента отмечался рост доверия россиян к банковской системе. Снизился также уровень доверия страховым компаниям до 35% в июле 2017 года с 40% в июле 2016 года.

Негосударственные пенсионные фонды начали терять доверие россиян. До текущего года динамика развивалась в рамках погрешности, а в апреле 2017 года уровень доверия НПФ упал на 9 процентных пунктов. Сейчас он составляет 15%. Уровень доверия инвестиционным компаниям составляет 17%, микрофинансовым организациям — 5%, при этом показатели практически не меняются.

«Два шага вперед, один назад» — именно так можно охарактеризовать динамику уровня доверия к банковской системе со стороны населения. Гузелия Имаева Генеральный директор НАФИ