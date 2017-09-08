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11:24 (мск), источник: ТАСС

«КамАЗ» передал на испытания Москве электробус нового поколения

Запас хода элетробуса на одной 20-минутной подзарядке составляет 100 км.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. «КамАЗ» передал «Мосгортрансу» для опытной эксплуатации электробус нового поколения, разработанный совместно с московской инжиниринговой компанией Drive Electro. В церемонии приняли участие генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов, генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин и генеральный директор Drive Electro Сергей Иванов. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Опытная эксплуатация машины продлится два месяца.

Экологичность, бесшумность и экономичность в эксплуатации являются явным преимуществом камазовского электробуса перед традиционными автобусами с двигателями внутреннего сгорания. Еще в 2015 году, при передаче первого электробуса “КамАЗ” в опытную эксплуатацию, к этой модели и перспективам развития нового типа транспорта в столице был проявлен высокий интерес.
Сергей Когогин
Генеральный директор ПАО «КамАЗ»

Электробус КамАЗ-6282 адаптирован для маломобильных пассажиров, имеет низкий уровень пола, оснащен видеокамерами и спутниковой навигацией. Общая вместимость салона — 85 пассажиров. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт, запас хода на одной 20-минутной подзарядке — 100 км. Максимальная скорость — 65 км/ч, электробус можно эксплуатировать при температуре до минус 30 градусов.

Как ранее сообщал ТАСС, власти Москвы до конца 2017 года планируют объявить тендер на закупку как минимум 300 электробусов. Гендиректор «Мосгортранса» пояснил, что в настоящее время техническое задание изучается всеми потенциальными производителями как российскими, так и иностранными.

«Москва сегодня»: Электробусы
Во время загрузки произошла ошибка.
9 августа© Ньюстюб
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