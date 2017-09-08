«КамАЗ» передал на испытания Москве электробус нового поколения

Экологичность, бесшумность и экономичность в эксплуатации являются явным преимуществом камазовского электробуса перед традиционными автобусами с двигателями внутреннего сгорания. Еще в 2015 году, при передаче первого электробуса “КамАЗ” в опытную эксплуатацию, к этой модели и перспективам развития нового типа транспорта в столице был проявлен высокий интерес.

Сергей Когогин Генеральный директор ПАО «КамАЗ»