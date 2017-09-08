Китай снял запрет на ввоз парнокопытных животных из Иркутской области

Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину КНР министерства сельского хозяйства КНР признало статус 49-ти российских регионов, в том числе Иркутской области, как зон, свободных от ящура без вакцинации. Теперь в Поднебесную разрешено ввозить парнокопытных животных и продукцию из них, соответствующую требованиям законов и нормативов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.