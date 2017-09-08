Новосибирская область будет поставлять пшеницу в Китай

Договоренность о первых поставках новосибирской пшеницы в Китай была достигнута сегодня в ходе переговоров между губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким и представителями компании Cofco Trading Ltd. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Первая партия объемом 4 тыс. т должна быть отгружена не позднее 10 октября. Кроме того, китайская сторона рассматривает возможность заключения долгосрочных контрактов.

«Мы хотим узнать изучить качество производимой в регионе пшеницы, чтобы подготовить к её переработке китайские предприятия, и, соответственно, увеличить объём импорта российской пшеницы», — приводит слова гендиректора Cofco Trading Ltd Мали Джуна пресс-служба.

Как заявил Владимир Городецкий, хозяйства области могут ежегодно поставлять в среднем до 1 млн т зерна на продажу. Ранее Новосибирская область поставляла в КНР рапс, лен, гречиху и овес.

На сайте Cofco сообщается, что компания была создана в 1949 году. В настоящее время является ведущим поставщиком сельскохозяйственной продукции (зерно, масло, сахар и хлопок) в Китае и выходит на международные рынки.