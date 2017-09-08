Кравченко: проект строительства онкоцентра в Калининграде направлен на госэкспертизу

Врио министра здравоохранения области Александр Кравченко заявил о том, что проект строительства нового онкоцентра в Калининграде направлен на государственную экспертизу. Об этом в пятницу пишет ТАСС.

«В настоящее время проект проходит государственную экспертизу. После получения положительного заключения будут проведены необходимые конкурсные процедуры для определения подрядчика по строительству объекта», — сказал он. Учреждение разместится в поселке Родники Гурьевского района области недалеко от Калининграда, площадка под строительство уже определена, добавил врио министра.

Область является одним из регионов, не имеющих специализированного окнкологического центра или диспансера. Для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной онкопомощи жителей области отправляют в федеральные онкологические центры в другие регионы страны. В 2016 году на лечение таким образом были направлены 706 человек, что на 381 пациента больше, чем год назад, сообщили в Минздраве области.

Диагностирование проводится на муниципальном уровне, на базе Калининградской областной клинической больницы ведутся консультации, плановые операции, оказывается радиологическая и химиотерапевтическая помощь. В этом году был открыт Центр женского здоровья, где установлен цифровой маммограф и ультразвуковые аппараты экспертного класса. Онкологическая помощь детям оказывается на базе Детской областной больницы. Онкологический центр нужен области «как третий уровень оказания высокотехнологичной онкопомощи и главное звено, объединяющее всю онкослужбу», — пояснили в ведомстве.