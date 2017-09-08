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11:42 (мск), источник: Nakanune.ru

В «Газпром трансгаз Екатеринбург» сменился руководитель

В «Газпром трансгаз Екатеринбург» сменился руководитель. Генеральный директор компании Давид Гайдт, который на днях отметил 70-летие, ушел в отставку.

Факт смены руководства Накануне.RU подтвердили в службе по связям с общественностью и СМИ «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Там также уточнили, что все официальные комментарии будут в понедельник — 11 сентября: «после официальной публикации информации на сайте головного «Газпрома».

Новым руководителем «Газпром трансгаз Екатеринбург» стал Алексей Крюков, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по эксплуатации газопроводов «Газпром трансгаз Ухта».

Согласно информации на сайте «Газпром трансгаз Ухта», Алексей Крюков — уроженец Свердловской области. Он окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Турбостроение», а также корпоративный институт «Газпром» по программе «Управление персоналом».

Свой трудовой путь начал в 1999 году с должности инженера по эксплуатации оборудования газовых объектов — сменного инженера. С 2007 года — заместитель начальника Сосногорского линейного производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Севергазпром», затем общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта». Спустя год он был назначен начальником Воркутинского линейного производственного управления магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Ухта». На должности заместителя генерального директора Алексей Крюков трудился с 2014 года.

Добавим, что Давид Гайдт возглавлял «Уралтрансгаз» (сегодня — «Газпром трансгаз Екатеринбург») с 1998 года.

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