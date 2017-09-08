Зернохранилище на 36 тысяч тонн строят в Лукоянове

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Крупный сельскохозяйственный комплекс строят в Лукояновском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Новая производственная база «Плодородие-Лукоянов» будет включать в себя зерносушильные комплексы, крытые тока, склады суммарной мощностью хранения 36 000 тонн.

Под строительство базы был выдан кредит под 2,5% годовых с учетом государственного субсидирования. По гопрограмме из областного бюджета предприятие получит возврат — 7,5 млн рублей, а в целом капитализация объекта составит 1 млрд рублей.