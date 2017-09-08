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12:32 (мск), источник: РБК

На МЦК зарегистрировали новый рекорд пассажиропотока

На Московском центральном кольце (МЦК) 7 сентября зарегистрирован новый рекорд пассажиропотока — за сутки поезда перевезли 385 257 человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного метрополитена на своей странице в Twitter.

Источник: Агентство «Москва»
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В начале ноября 2015 года глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров отчитался президенту России Владимиру Путину о сэкономленных более 100 млрд руб. затрат в результате оптимизации перевозчика. Чиновник добавил, что МЦК планирует выйти на пассажиропоток в «225 тыс. человек только через год», а «несколько дней назад» был поставлен рекорд в 299 тыс. человек в сутки.

В рабочие дни на поездах этого кольца передвигаются около 370 тыс. пассажиров. Всего с начала запуска оно перевезло более 90 млн человек, заявил в июльском интервью РБК заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. Он подчеркивал, что за счет ввода МЦК Кольцевая линия метро разгрузилась на 10−15%.

По новому кольцу курсируют поезда «Ласточка». В каждом составе из пяти вагонов могут разместиться до 1,5 тыс. человек. Поезда оборудованы системой климат-контроля, электронными информационными табло, современными системами безопасности, креплениями для велосипедов и бесплатным Wi-Fi. В вагонах предусмотрены специальные места для инвалидов-колясочников.

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