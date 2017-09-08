В Омске с нуля построят новую дорогу

Администрация Омска объявила, что к середине сентября в городе появится новая дорога. Она протянется от улицы Герцена до улицы Красный Пахарь мимо агрегатного завода. Собственно, половину стоимости работ завод и оплатил. Другую половину выделил городской бюджет. Общая стоимость проекта превышает 20 миллионов рублей.

Дмитрий Новиков, заместитель главного инженера БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»:

— Длина новой дороги составит 573 метра. Ширина на разных участках — от семи до 10,5 метров. На первом этапе вырыто так называемое земляное корыто. Затем сформировано основание из песка (толщина 45 сантиметров) и щебня (толщина 35 сантиметров). В ближайшие дни начнём асфальтирование.