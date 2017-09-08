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13:21 (мск), источник: ЮГА.ру

650 млн руб. требуется на строительство дороги между ул. Думенко и ул. Лукьяненко в Краснодаре

В департаменте строительства рассказали, на какой стадии находится проект строительства дороги.

Источник: ЮГА.ру

Как рассказал зам. директора департамента строительства администрации Краснодара Борис Сухов в онлайн-конференции на портале Юга.ру, в 2015 года в рамках программы «Краснодару — столичный облик» разработана документация по строительству автомобильной дороги по ул. Думенко от ул. 70-летия Октября до ул. Калинина с выходом на ул. Лукьяненко.

«Мы получили получили положительное заключение государственной экспертизы по технической части проектной документации, а также о достоверности сметной стоимости выполнения работ на объекте», — сообщил Сухов.

Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ по объекту составляет 650,00 млн рублей. Кроме этого, нужно оформить земельно-правовую документацию с изъятием земельных участков площадью 140 345 кв. м из федеральной собственности.

«Стоимость выкупа земельных участков составила 14 722 540 рублей. При условии поступления необходимых денежных средств и после выполнения работ по оформлению земельно-правовой документации администрация Краснодара приступит к выполнению строительно-монтажных работ на объекте»
Борис Сухов

Как сообщали Юга.ру, в 2007 году городские власти объявили о строительстве дороги, которая соединит ул. Думенко с развязкой Калинина — Лукьяненко. Реализация проекта была запланирована на 2008 год.

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