650 млн руб. требуется на строительство дороги между ул. Думенко и ул. Лукьяненко в Краснодаре
В департаменте строительства рассказали, на какой стадии находится проект строительства дороги.
В департаменте строительства рассказали, на какой стадии находится проект строительства дороги.
Как рассказал зам. директора департамента строительства администрации Краснодара Борис Сухов в
«Мы получили получили положительное заключение государственной экспертизы по технической части проектной документации, а также о достоверности сметной стоимости выполнения работ на объекте», — сообщил Сухов.
Ориентировочная стоимость
«Стоимость выкупа земельных участков составила 14 722 540 рублей. При условии поступления необходимых денежных средств и после выполнения работ по оформлению земельно-правовой документации администрация Краснодара приступит к выполнению строительно-монтажных работ на объекте»
Как сообщали Юга.ру, в 2007 году городские власти объявили о строительстве дороги, которая соединит ул. Думенко с развязкой Калинина — Лукьяненко. Реализация проекта была запланирована на 2008 год.