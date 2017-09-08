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12:48 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Три перевозчика Иркутска подали жалобы в прокуратуру на бездействие чиновников мэрии

В администрации объяснили двухлетнюю задержку в выдаче свидетельств на осуществление перевозок кадровыми перестановками.

Источник: IrkutskMedia.ru

Три частных городских перевозчика подали жалобы в прокуратуру и мэрию Иркутска. ИП Садков, ИП Черепанов и ООО «Бригада» с 2015 года не могут получить карты маршрутов, которые администрация обязана выдать частным компаниям, осуществляющим пассажирские перевозки, в соответствии с федеральным законом 220-ФЗ. Власти имеют право не выдавать карты маршрутов тем или иным перевозчикам, но только сопровождая отказ мотивировкой, которую администрация также не предоставила. Чиновники администрации объясняют такую колоссальную задержку тем, что в 2015 году в управлении транспорта, ответственном за данную сферу, работали совсем другие люди. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Перевозчик Сергей Черепанов рассказал, что в соответствии с федеральным законом 220-ФЗ частные перевозчики должны были до 12 августа 2015 года подать документы о том, что их маршрут существует и осуществляет перевозки. Но ответ от администрации в течение двух лет он так и не получил.

— Недавно я подал жалобу в прокуратуру. Я пытался с ними общаться, просил хотя бы объяснить, на каком основании мне не выдаются карты маршрутов. Меня кормили обещаниями, но ответ я не получил. Многие предприниматели судились с администрацией, и суд решал, что необходимо выдавать карты маршрутов и включать перевозчиков в реестр. Даже если мне не выдадут карты, пусть объяснят, на каком основании отказано. Главное — чтобы исполнялся закон, — рассказал Сергей Черепанов.

По словам перевозчика Евгения Садкова, он также подал все документы в срок, еще в 2015 году, но, как и Сергей Черепанов, ответ не получил.

— В соответствии с Федеральным законом 220-ФЗ, администрация должна была выдать нам карты маршрутов на переходные период и, после этого, свидетельства на осуществление деятельности не менее чем на пять лет. Однако мэрия начала устраивать конкурсы на маршруты, а по нашим уведомлениям мы ответы не получили. Эта волокита ограничивает нашу работу и дает экономические последствия. Многие маршруты, действительно, не вошли в реестр. Были проведены конкурсы и допущены другие перевозчики, а те, кто подавал уведомления, ничего не получили. Мы писали письма и обращения, с нами обещали встретиться, но после двух лет терпения нам пришлось подать жалобу в прокуратуру, потому что администрация не хочет заниматься этими вопросами. Получается у нас жестко требуют исполнять наши обязанности, но забывают, что у нас есть еще и права, — прокомментировал Евгений Садков.

По мнению перевозчиков, их проблемы связаны с тем, что в комитете городского обустройства часто меняется руководство. В управлении транспорта администрации Иркутска сообщили, что сейчас ведется работа с недовольными перевозчиками.

— Во-первых, в администрацию города не поступали документы из прокуратуры по поводу жалоб перевозчиков. Были доставлены только их личные обращения в администрацию Иркутска, где они просят мотивировать отказ. Нужно понимать, что в 2015 году в департаменте транспорта работали другие люди. Сейчас мы ведем с ними работа, чтобы выдать им требуемые документы, — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что ООО «Пантера», осуществляющее перевозки по маршруту № 30 «Ново-Ленино — Центральный рынок» в Иркутске, выиграло суд у администрации столицы региона. Арбитражный суд Иркутской области признал незаконным решение комитета городского обустройства мэрии об отказе во включении в реестр муниципальных маршрутов сведений, которые были представлены организацией. Резолютивная часть опубликована в картотеке арбитражных дел.

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