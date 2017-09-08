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12:51 (мск), источник: РИА Крым

Госэкспертиза по трассе «Таврида» завершена — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости (Крым). Проект федеральной четырехполосной трассы «Таврида» получил согласование госэкспертизы, сообщил глава Республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Завершена. Уже вышли из экспертизы, — сказал Аксенов журналистам. — Все идет по плану, никаких срывов нет».

Он подчеркнул, что трасса будет сдана в срок.

Официальный старт строительства трассы «Таврида» в Крыму был дан 12 мая 2017 года. Четырехполосная дорога соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по дороге составит 120 км/ч.

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