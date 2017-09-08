Госэкспертиза по трассе «Таврида» завершена — Аксенов

Официальный старт строительства трассы «Таврида» в Крыму был дан 12 мая 2017 года. Четырехполосная дорога соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по дороге составит 120 км/ч.